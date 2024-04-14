高市府修訂草案 住宅強制裝住警器

高雄市修訂火災預防自治條例草案，新增住宅場所要設住警器。（記者陳文嬋攝）

2024/04/14 00:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市消防局修訂「高雄市火災預防自治條例」草案，納入住宅場所應裝設住宅用火災警報器（住警器），依規定位置至少安裝1顆，以確保民眾住家安全，勸導未改善可罰6千至3萬元，對於曾發生火警等場所可公告增設住警器，並針對營業、出租住宅等未裝住警器，以及規避、妨礙或拒檢者，提高1倍以上罰則，草案已送市議會審議，待通過後送中央核定，預計公告1年內實施。

高雄市去年發生火警1424件，其中5樓以下住宅火警262件造成8人死亡，今年1至3月發生火警375件，其中5樓以下住宅火警70件造成2人死亡，去年迄今住警器成功預警41件。

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尤其高雄透天厝、公寓、平房多為連棟式建物，5樓以下住宅約67萬7千戶，已申領市府補助及自設住警器者約62萬5千戶，尚餘5萬2千戶未申領補助設置，為訪視時不在家、空屋或拒絕接受補助者，普遍未設置火警自動警報系統，一旦發生火災恐延燒周邊住戶，應裝設住警器及早應變逃生減少傷亡。

消防局修訂高雄市火災預防自治條例草案，納入住宅場所應設置住警器，依規定位置至少安裝1顆，以維護民眾住家安全，經通知限期改善，屆期未完成改善者，可處6千元至3萬元，得按次處罰至改善為止。

草案也新增主管機關可公告指定裝設住警器場所，如曾經發生火警建築物等，以因應未來若有新型態具有風險性場所，市府可快速納入管制規範；針對一定規模以上建物如長照中心，應於主要出入口、走道、房間及包廂等處所，標示避難逃生路線圖。

此外，有鑑於台北林森錢櫃KTV大火造成6人喪命，營業場所違反消防安全不再給予限期改善，比照交通違規改為逕行舉發，規避、妨礙或拒絕檢查提高罰則，違者可開罰6千至10萬元，並得按次處罰及強制執行檢查。

另修正營業場所未設置住警器，配合消防法提高1倍罰鍰，違者可處2萬至10萬元；非供營業使用場所應裝設住警器，如出租住宅經通知限期改善，屆期未完成改善，可處1萬至10萬元，得按次處罰至改善為止。

消防局表示，草案目前送市議會審議，待通過後送中央核定，其中住宅場所設置住警器預計公告1年內實施，其餘配合消防法修正部分將自公布日施行，呼籲民眾至鄰近消防分隊或線上填寫表單申領裝設，提高居家火災預警保障。

高雄市修訂火災預防自治條例草案，新增住宅場所要設住警器。（記者陳文嬋攝）

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