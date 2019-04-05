遊客認證！馬祖「藍眼淚」美景 夜遊大溪也看得到

2019-04-05 20:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區曾獲全台十大觀光小鎮，但歷來留宿遊客少，夜間觀光需求少，隨著民宿逐漸設置，市府也開始打造夜遊景點。其中，知名的地標「大溪觀光吊橋」橋面上，已設置200條、每條約50顆、20多種顏色的LED燈繩索，還設計成每季的不同燈光顏色與秒數變化，最近的春季藍光時間特別久，民眾夜遊大溪可見宛如馬祖著名的「藍眼淚」美景，讓遊客十分驚喜。

大溪老城文化工作者黃建義說，本來覺得遊客把大溪觀光吊橋倒映在大漢溪的藍光比喻成馬祖著名「藍眼淚」，有點形容過度，但自己幾次夜間實境觀賞，才發現溪水在微風吹拂下有些水紋反映藍光成了「淚光閃閃」，他認為「大溪藍眼淚」不是說吊橋燈光，而是指溪水反光點點的「淚光閃閃」。

據馬祖國家風景區介紹，馬祖藍眼淚是指一種夜光蟲（渦鞭毛藻），經過海浪及自然風的驚擾會發出淡藍色的螢光，藍眼淚主要出現在3至9月，必須在無光害的環境，儘量避免農曆月圓前後觀看。

黃建義說，大溪老城區位於大漢溪畔河階地，比大漢溪河谷高約40公尺，遠看像一座小島，大溪老街全國知名，吸引國內外遊客前來觀光旅遊休憩，許多遊客即使每年重複多次到大溪老城區旅遊也不會厭倦。但是，其實大溪老城區還有一種尚待開發的旅遊模式，那就是「夜遊」！

黃建義提到，大溪老街的街道在夜晚有「路燈、騎樓燈、歷史街屋投射燈」3種燈光，每當夜晚燈火通明，華麗的老街燈光讓人流連忘返，近年市府整理大溪中正公園崖線觀光步道、觀光透明電梯與夜間照明，擴大大溪老城區夜遊範圍，遊客在老城區可以選擇合法民宿入住，晚餐後漫遊大溪老街、碼頭石板古道、大慶洞隧道、大溪吊橋、大溪公園、中山老街等景點，宵夜還有車站鹹酥雞、慈湖路切仔麵、熱炒、小籠湯包、麥當勞，如此豐富的夜晚，更能體驗大溪老城夜遊魅力。

桃園觀光旅遊局長楊勝評也說，過去大溪老城區沒有民宿、旅館又稀少，所以沒有夜遊需求，當然晚上店家服務也少；現在民宿已有3家，夜遊的需求產生，初期人數不多，在地導覽協會多以預約專人帶領方式，未來夜宿遊客增加，商家自會延長相關服務時間，市府將規劃夜間相關活動，點亮大溪夜遊新商機。

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