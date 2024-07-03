家長怨學校接送區不合理 網嗆：不能走遠一點去接小孩嗎

某家長抱怨學校的家長接送區規定不合理，臨停時間標示有疑慮且時間太短。（圖擷取自爆料公社）

2024/07/03 22:44

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕某家長抱怨學校的家長接送區規定不合理，臨停時間標示有疑慮且時間太短，之前因臨停超過規定時間便收到罰單，讓他怒轟「甘願違停也不願意停這停車格！」，網友看完後紛紛表示，「我們都是停遠一點然後走過去接小孩的」。

一名家長在爆料公社抱怨，「有在此學校旁接送過小孩的家長一定會看過的停車須知」。他表示開車接小孩放學不能提早到，不然一定會收到罰單，即使學校能準時放學，家長也不一定能及時接到小孩。

請繼續往下閱讀...

此家長還說，當地車格臨停時間的標示也不同，告示牌標示10分鐘，地面上則是6分鐘，讓他疑問「所以到底能停幾分鐘？！」，並說「下雨開車接送的家長，甘願違停也不願意停這停車格！」。他還透露之前，因為兒子跟女兒下課時間差10分鐘，開車早到20分鐘搶位置，結果一個月後收到一張罰單。

文章曝光後許多網友留言，「因為接小孩違停造就危險的交通環境，然後說交通環境危險要違停門口接小孩......」、「我們都是停遠一點然後走過去接小孩的」、「給二三十分鐘然後整條路塞爆排隊，這樣大家更爽嗎？」、「看了留言，臺灣交通還是有救的」。

此家長說，當地車格臨停時間的標示也不同，告示牌標示10分鐘，地面上則是6分鐘。（圖擷取自爆料公社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法