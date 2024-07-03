澎湖大手牽小手種海草、沙蟹種苗放流 復育海洋資源

大手牽小手，親子一齊種下海草復育海洋資源。（記者劉禹慶攝）

2024/07/03 20:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心，今（3）日在港子活動中心及港子海草復育區，偕同中信金控，共同邀請鄰近社區民眾，大手攜小手親子參與海草復育與沙蟹種苗放流活動。

港子海草復育區所在的鎮海灣擁有臺灣潮間帶區域範圍最大的海草床，近年受氣候變遷及人類活動影響，使原有113公頃的海草床面積萎縮或流失高達66.8%，2020年調查海草面積僅剩37.5公頃，亟待進行海草復育以修復源流失的海草床。

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由於海草是海洋碳權的基礎，為澎湖中心在暑假伊始，舉行「大手攜小手親子種海草-港子海草復育種植活動」，在農業部資源永續利用司長莊老達、水產試驗所張張錦宜與中信金控4位獨立董事出席與會，並邀請港子海草復育區鄰近社區的13對親子組，一起捲起褲管下海種海草，同時也讓民眾有更多的機會一起接觸海洋，並經由大手攜小手的親子活動，使海草棲地復育的概念向下紮根，為海洋復育埋下希望的種子。

另外，澎湖中心自2015年即已建立俗稱沙蟹的遠海梭子蟹種苗育苗技術，迄今所放流的量已達數百萬尾。近年所培育的蟹苗多選擇由澎湖中心所復育的海草床進行放流，因海草床具有多層次的空間和豐富的食物來源，大幅提升放流蟹苗的活存率，不僅對澎湖沿岸蟹類資源挹注相當有助益。因此配合海草復育活動，於海草移植後，將所培育近2個月，共計5萬尾、甲殼寬約1cm的蟹苗，放流於海草床上。

澎湖漁業生物研究中心，在港子舉行親子種海草及沙蟹苗放流活動。（記者劉禹慶攝）

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