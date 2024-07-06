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台東熱氣球吸引外地客 愛心菜販「樹菊嬤」也現身

陳樹菊（右）開心與民眾合照，顯得神清氣爽、精神非常好。（記者劉人瑋攝）

陳樹菊（右）開心與民眾合照，顯得神清氣爽、精神非常好。（記者劉人瑋攝）

2024/07/06 10:33

〔記者劉人瑋／台東報導〕為期45天的「2024台灣國際熱氣球嘉年華」今早開跑，官方宣稱有7成遊客來自外地，的確今早許多遊客也表示來自北部，還有情侶檔從有熱氣球活動開始就每屆皆參加，最特別的佳賓應該是許久未見的「愛心菜販」陳樹菊，自從退休後到高雄進行手術，今天參加活動，整個人神清氣爽又不需攙扶，氣色相當好。

陳樹菊一如既往的成為縣府的固定佳賓，活動中、後，民眾見她也熱情合照，陳樹菊說，自己數年前退休後前往高雄長住，進行手術後已不需再使用枴杖，平時深居簡出，今日還有縣府人員特地載上山走走，看看台東著名的熱氣球活動，當然十分開心、精神與健康狀況都十分好。

一對來自桃園情侶，因為覺得熱氣球看起來很歡樂，幾乎每屆都來參與，今年還是很期待「Hello Kitty」造型球。

陳姓三姊妹首次來台東觀看熱氣球，她們表示，其實只是單純來台東旅遊，又想起不曾來朝聖看熱氣球，才清早上山觀看。但被問「想不想試著搭乘」，想不到所有人全都搖頭，一問「怕高的請舉手」，只有其中一人不怕，原來全家幾乎都懼高，寧願待在陸地上欣賞就好。

「COACH勇氣球」首次亮相也十分吸睛。（記者劉人瑋攝）

「COACH勇氣球」首次亮相也十分吸睛。（記者劉人瑋攝）

今早有不少遊客參加開幕活動。（縣府提供）

今早有不少遊客參加開幕活動。（縣府提供）

「怕高的舉手！」大家都說留在地面觀賞就好。（記者劉人瑋攝）

「怕高的舉手！」大家都說留在地面觀賞就好。（記者劉人瑋攝）

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