公開社群媒體漲粉秘技 高市青年局再推行銷大師養成計畫

.高市青年局「K-TV 新媒體人才培育中心」，提供專業的攝錄影器材、錄音設備，免費租借使用。（高市青年局提供）

2024/07/06 10:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕社群、電商、影音產業佔據大眾生活，網紅、直播主、KOL及YouTube創作者也成為年輕人嚮往的夢幻職業。高市青年局今年與業界合作，推出行銷大師養成計畫，將社群媒體漲粉秘技大公開，即日起開放報名。

近年來，年輕人透過社群媒體及影音平台創作、分享圖片和影像，包括IG、FB、LINE及YouTube等，把熱愛的事變成工作，但如何創造觀看流量、分析後台和演算數據，進而累積更多人氣和影響力，轉化成收益及獲利，常讓創作者不得其門而入。

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高市青年局今年與跨境電商亞馬遜全球開店（Amazon Global Selling）、最大影音平台YouTube、通訊軟體平台LINE推出「行銷大師養成計畫」，找來人氣網紅、業師，傳授社群文案設計、SEO關鍵字優化概念、廣告投放與電商經營等課程，幫助青年掌握新媒體致勝秘訣。

現為台灣癌症基金會營養師的周亦秀，已考取新媒體行銷管理師證照，她說，從2020年經營IG，剛開始都是自己摸索，這項課程教會她撰寫吸引人的文案，引人入勝的標題，吸引大眾關注飲食營養知識，追蹤人數累積突破2萬人，「訂閱數和瀏覽數都大幅提升」。

另名學員齊遠喬，經營果嗑漫畫工作室，去年參加課程後，將所學運用在社群經營，部落格1個月內人數成長10%，成為百萬人氣部落格創作者。

高雄市青年局長張以理表示，這項課程是為了幫助青年掌握社群行銷技巧，強化職場競爭力，採網路線上報名，免費班次「新媒體全方位培訓班」報名至7月26日，「社群經營實戰班」報名至9月25日截止；收費班次「電商行銷實務班」則報名至9月6日截止，詳洽高雄市青年局官網，或電洽新媒體人才培育中心（07）799-0829。

高雄市青年局「行銷大師養成計畫」即日起開始報名。（青年局提供）

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