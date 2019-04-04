海空+小三通 看馬祖藍眼淚不用再擔心被「關島」

2019-04-04 19:14

〔記者俞肇福／基隆報導〕被CNN選為世界15大自然奇景的馬祖「藍眼淚」，近年來，每到4月至9月的藍眼淚旺季，台灣到馬祖的機位、船位一位難求，有時還因為起霧飛機停飛，造成旅客被「關島」！連江縣政府交通旅遊局爭取旅行業者開闢賞藍眼淚新航線，即日起，遊客可透過「海峽號」、「麗娜輪」從台北港出發直航中國福建平潭，再透過小三通進入馬祖欣賞藍眼淚。

連江縣有四鄉五島，島上擁有坑道、碉堡等軍事景觀，馬祖的「藍眼淚」風潮興起後，吸引大批遊客湧入馬祖「追淚」，但每逢「藍眼淚」旺季，總是因為台馬交通載具不足與天候因素，使得旅客數受限。

連江縣交旅局長林長青說，縣政府與旅行業者協調，驫馬旅行社嘗試從4月起開新航線，透過海、空運搭配，台灣遊客在台北港搭乘「海峽號」、「麗娜輪」直達平潭，僅需2小時到3小時，再搭客運巴士到黃歧碼頭，搭交通船經小三通30分鐘到馬祖欣賞藍眼淚；民眾也可以搭飛機到福州，再由福州黃岐碼頭小三通到馬祖。

驫馬旅遊社總經理楊德意說，馬祖有媽祖的衣冠塚及媽祖巨神像，透過中國、馬祖、台灣三地旅遊規畫，民眾還可以前往湄洲島到媽祖廟朝聖，一趟旅程可以一窺「藍眼淚」，又可體驗兩地不一樣的媽祖朝聖之旅。

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