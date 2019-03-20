和風、禪風二合一 大溪遊客服務中心22日試營運

2019-03-20 23:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府風景區管理處提供造訪大溪老街遊客優質的休憩環境和旅遊體驗，在大溪區中正公園新建「大溪遊客服務中心」，配合「大溪豆干節」第二週活動，22日起試營運，除了提供各項遊客諮詢服務，販售在地紀念品、桃園伴手禮及文創商品，還供應飲料與特色點心等輕食，更提供簡易雙語服務。

大溪遊客服務中心外觀配合大溪老街和中正公園濃厚的懷舊氛圍，以日式風格為設計主軸，與鄰近木藝生態博物館各館舍建築形式互相呼應；去年底委外交由民間經營，由大溪在地黃騰國際行銷公司得標，黃騰負責人為在地百年豆類品牌「大房豆干」第四代黃建嘉。

「一段文化加上輕食、或許是一杯咖啡配上老城文化，不再是各自為政的形態，而是融合，對遊客而言真正有價值的是藝術與文化的魅力」，黃建嘉接手新完工的大溪遊客服務中心，內裝採禪風風格呈現，以發展「食文化」、「藝文化」與「旅文化」為重心，結合百年豆製工藝、在地食材、藝術與文化，以豆類與在地食材發想，將整合在地工藝開辦教育推廣、木藝教室，期以在地產業帶動觀光產業。

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