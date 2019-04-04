高雄「藍眼淚」再現 攝影玩家爭先拍攝

2019-04-04 12:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄彌陀區舊港里再現藍眼淚蹤跡！去年在永安區與彌陀舊港里交界處發現有藍眼淚漁塭後，今年藍眼淚漁塭再度現蹤，想看藍眼淚的民眾不用再飛馬祖，來彌陀區舊港里即可目睹。

位於高雄彌陀區舊港里這座魚塭，由於周邊也都是漁塭，地形不容易辨視，很難找到，去年還曾發生民衆在漁塭區迷路跌落水溝的意外事件；藍眼淚再現蹤跡的消息傳出後，每到傍晚，便能看到大批民眾及攝影愛好者出現，人手一機全都是為了來目睹藍眼淚。

在打水器不斷旋轉的藍光中，若仔細觀察，還能依稀發現淺藍、湛藍兩種漸層色相互交織，還有魚兒游過去亦有藍光軌跡，可遇不可求的畫面，吸引各地攝影玩家們前往拍攝，成為當地話題性超高的神秘景點，夜幕降臨時更加動人亮眼，路人看到後都不禁嘖嘖稱奇。

岡山警分局舊港派出所所長歐建銘表示，由於漁塭地點偏僻找尋不易，已遇過許多外客前來派出所詢問求助，提醒連續假期想探訪藍眼淚的遊客，在派出所值班台設有「藍眼淚路況咨詢服務專區」，為遊客提供服務。

另外警方也呼籲前往的民衆除了在漁塭區窄小的道路行駛，夜間能見度不佳務必放慢行車速度，小心駕駛相互禮讓，興奮之餘別過度靠近漁塭以免跌進水池中發生意外，同時也不要隨意丢擲食物到漁塭餵食，以免破壞生態。

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