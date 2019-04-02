4月藍眼淚揭序幕 馬祖漫遊小鎮宣傳開跑

2019-04-02 16:26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局將今年定調為小鎮漫遊年，以全台獲選的30個經典特色小鎮做為觀光宣傳主軸。馬祖今年有北竿、莒光入選為經典小鎮，連江縣長劉增應表示，馬祖生態、文化和風景特色與台灣其他閩南文化完全不同，1年4季都各有特色，4月起由藍眼淚奇景揭開序幕，7、8月還可賞鷗、10月則可到大坵賞梅花鹿，邀請民眾多來馬祖走走。

觀光局副局長張錫聰表示，今年全台共有30個小鎮獲選為經典小鎮，馬祖北竿、莒光是全台第一個宣傳開跑的小鎮，而配合4月份上路的春遊專案馬祖也有許多配套遊程供民眾選擇。

立委陳雪生表示，去年有暖冬，今年有春遊專案，很多業者都反映暖冬補助款還沒下來，他希望這次春遊專案觀光局動作能再快一點。他也提到，馬祖吃的、看的都是台灣本島沒有的，但中客每年到馬祖約20萬人，到金門卻有100萬人，他希望政府能盡快放寬中客到馬祖的限制。

連江縣長劉增應表示，馬祖文化及景觀特色特殊，北竿的芹壁聚落具有地中海風情、大坵的梅花鹿，3月有馬祖硬地馬拉松、4月有藍眼淚，還有世界唯二的「方塊海」奇景，一整年活動不斷，可謂「月月有活動，鄉鄉有特色」，有美景、美食和美酒要讓各地前往的貴客一同來體驗馬祖小鎮的傳統閩東與異國風情。

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