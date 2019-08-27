扯！高市清潔隊員甄試 列印准考證竟「2020-08-27開放」

2019-08-27 17:32

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市環保局清潔隊員甄試，遭藍營議員爆臨時人員加分不公，環保局一度堅持加分有理後，在考前一週突然宣布取消加分，風波愈演愈烈，今天傳出有考生要上網列印准考證時，竟無法順利列印，跳出「2020-08-27 15:00開放」視框，有考生開始懷疑，今年考試還要不要辦啊？經環保局查證，疑是太多人在同時間上網列印造成網路塞車，已陸續恢復正常。

今年清潔隊員甄試將在8月31日筆試，9月1日術科考試。錄取名額為正取193名、備取476名，吸引高達1萬2000人報名競爭空前激烈。

高雄市環保局清潔隊員甄試宣布取消現職臨時人員加分辦法後，包括高雄縣職業總工會、高雄市環保局企業工會等勞工團體，都跳出來聲援臨時人員，指加分是韓國瑜市長的承諾，朝令夕改失信於民！不排除發動抗議表達不滿。

今天下午2:00起開放考生列印准考證，竟有考生收到「2020-08-27 15:00開放」視框，驚問考試要延到明年了嗎？嚇壞了不少考生，有人把截圖PO上網，引發熱議。

環保局副局長蔡秀玉接到記者查證也嚇了一跳，事後調查發現，由於今年考生多達1萬2000多人，准考證開放列印，一時間太多人同時上網讓網站出現異常才會發生這種情況，她說，過一下子之後就會恢復正常，31日之前都可以列印，考生不必擔心。

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