好「搶」手！基隆遴選校長 港西、和平國小都是8搶1

基隆市政府教育處上週六（22日）舉辦正濱國中、和平國小及港西國小校長遴選；圖為基隆市新任和平國小校長范師旗（中）。（記者俞肇福攝）

2024/06/24 23:57

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市教育界8月人事大搬風！基市府所屬學校共有8所國中、國小的轉任及新任校長走馬上任；其中，正濱國中新任校長遴選6搶1，港西國小與和平國小新任校長遴選8搶1。讓人不禁感嘆，校長好「搶」手。

基隆市政府教育處訂於8月1日早上9點，在市政府4樓禮堂舉辦「轉任、新任校長布達典禮」，由基隆市長謝國樑主持。

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另外，剛剛辦理完百年校慶的國立基隆女中校長陳明印，因為已達65歲屆齡退休；教育部國教署日前已經辦理全國國立高中暨特教學校校長遴選筆試作業，有劉湘瑛（楊梅高中）、黃冠霖（玉井工商）、林三維（板橋高中）、衡寶隆（泰山高中）四位主任通過初試，將於近日進行口試作業，選出基隆女中新校長。

基隆市市屬學校校長、園長通過連任的有長樂國小林維彬、南榮國小曾敬棠、復興國小陳心瑩、安心幼兒園林滋貴、過港幼兒園簡美秀。

基隆市銘傳國中校長王淑芬、中山國小校長劉汶琪申請退休，帶動這一波轉任校長與新任校長人事大搬風；轉任校長有正濱國中校長林世傑轉任銘傳國中校長。長興國小鄭兆彬轉任中興國小、中興國小楊志欽轉任武崙國小、武崙國小楊坤祥轉任中山國小、港西國小吳哲銘轉任長興國小。

新任校長遴選作業在上週六（22日）舉行，正濱國中校長遴選，六位候用校長爭取出線，由教育處督學李康莊出線；和平國小校長遴選作業8搶1，由范師旗出線，港西國小校長遴選作業也是8搶1，由教育處督學羅健霖獲得青睞。

基隆市教育界8月人事大搬風，圖為基隆市長興國小校長鄭兆斌（右二），日前通過基隆市中興國小校長遴選，將於8月1日就任中興國小校長。（記者俞肇福攝）

基隆市政府8月1日上午舉辦連任、轉任、新任校長布達典禮，圖為基隆市復興國小校長陳心瑩（右三）通過連任遴選。 （圖為復興國小校長陳心瑩提供）

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