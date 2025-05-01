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    罷免吳思瑤領銜人張克晉宣布退出 經1/2提議人同意備補領銜人可遞補

    罷免民進黨立委吳思瑤提案領銜人張克晉昨發聲明表示，即刻退出領銜人身分。（讀者提供）

    罷免民進黨立委吳思瑤提案領銜人張克晉昨發聲明表示，即刻退出領銜人身分。（讀者提供）

    2025/05/01 12:09

    〔記者李文馨／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤提案領銜人張克晉昨發聲明表示，即刻退出領銜人身分。根據「公職選罷法」第76條規定，經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。該案送件期限至6月7日止。

    張克晉昨天透過手寫聲明表示，即刻起退出領銜人身分。台灣此刻正面臨國際經濟及國內政治的難題，然而無止境的抗衡，只會讓台灣的政治、經濟、民生在原地空轉不得停止。他願率先退出對立的罷免競爭議題，希望全國團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位，為全台灣人民的福祉而努力。

    中選會表示，「公職選罷法」第80條規定，罷免案領銜人，應將連署人名冊正、影本各一份，於立委罷免案徵求連署的60日向選舉委員會一次提出，逾期不予受理；經查北市區域立委吳思瑤罷免案，該罷免案連署期間即送件期限為6月7日止。

    中選會指出，「公職選罷法」第76條另規定，罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。

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