高雄清潔隊員甄試規則髮夾彎 挨轟污名化臨時人員

2019-08-24 20:03

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市環保局清潔隊員甄試，遭藍營議員爆臨時人員加分不公，環保局一度堅持加分有理，今天在考前一週突然宣布取消加分措施，風波愈演愈烈，高雄縣職業總工會理事長蘇致榮今天在臉書發文怒批市府「朝令夕改」，且污名化臨時人員，草率決策環保局該出來講清楚！

環保局今天午後發布新聞稿說，為落實韓市長上任後「用人以公平、公開原則」，以及考生立足基點相同的平等原則，決定將加分機制取消，考試時間及方式仍依既定期程辦理。消息一出，引發300多名臨時人員恐慌，向勞工團體陳情。

高雄縣職業總工會理事長蘇致榮今天下午在臉書發長文指出，「你知道颱風天還在外拚搏的臨時人員，不過月領兩萬三，又可能在一週後的考試失利、導致失業嗎？」

蘇致榮批評，議員爆料汙名化參與考試的現任環保局臨時人員，他說，就事論事，不論加分與否，都不應該在考試前一週改變規則，畢竟朝令夕改絕不是為政之道。要求環保局長出面說清楚，為何如此決策？或者局長究竟是受到誰的指示？

環保局副局長蔡秀玉說，因受到議員及民眾的陳情，幾經內部討論後，為貫徹公開、公平原則，採以對多數考生權益影響最輕之作為，才做此決定。

今年清潔隊員甄試將在8月31日筆試，9月1日術科考試。錄取名額為正取193名、備取476名，吸引高達1萬2千人報名競爭激烈。

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