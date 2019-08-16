高市清潔隊員甄試臨時人員加不加分 藍營爆「黨內互打」

2019-08-16 13:53

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市環保局正式清潔隊員甄試即將在月底上場，不料，國民黨議員陳麗娜今天突然以「現職臨時人員最高加7分、違背政府機關用人公平原則」，要求立即停止甄試作業；先前同黨議員陳玫娟針對現有臨時人員爭取保障名額，建議環保局應該要開放一定比例的正式人員名額給臨時人員，當時市長韓國瑜答覆，「研擬採酌予加分方式」處理，議員「各有各的立場」，市府環保局則是一個頭兩個大，截至中午尚未有回應。

陳麗娜今天上午召開記者會，質疑「現職臨時人員」竟可以最高加7分的「護內條款」。

她說，凡現職於高雄市政府環境保護局之臨時人員，只要服務年資1年以上，就可以獲得認列年資每個月加總分0.15分、加分上限7分的優惠，這次考試只錄取正取193名、備取476名，而環保局現職臨時人員就有380人，現職臨時人員本就熟悉業務，在術科已佔有優勢，若再給予加分，基本上這就是臨時人員轉正的過水考試，其他1萬5千人幾乎是白繳800元來陪考而已。

陳麗娜指出，臨時人員加分起因於前朝在民國104年用「內部甄試」辦法甄選「儲備清潔隊員」，由於這個考試僅限環保局既有臨時人員報名參加，排除具工作能力的一般國民參與，監察院特別調查後指出這種作法「違背政府機關用人公平、公開之原則，難謂妥適外，又因儲備清潔隊員有轉升為正式清潔隊員之機會，尤應確保有資格者均有公平參與競爭之機會。」。

陳麗娜指出，清潔隊編制總人員為3,251人，正式人員缺193名，前朝留下大量臨時清潔人員，也留下「臨時人員如何轉正」的歷史共業和難題。但考試就是考試，「現職臨時人員」加分確實有失公平，她希望環保局立刻停止甄試作業。

有關這項甄試作業，今年5月間市議會市政總質詢時，國民黨議員陳玫娟曾提出質詢，對現有臨時人員爭取保障名額，建議環保局應該要開放一定比例的正式人員名額給臨時人員，當時市長韓國瑜答覆，「研擬採酌予加分方式」處理。

陳玫娟還說，完全是體恤清潔人員的辛苦，為他們發聲，現在的政府機關要拿錢走後門已是不可能的事情！

陳麗娜與陳玫娟議員雙方都說，沒有與對方討論過這個問題，但都了解「各有各的立場」是站在不同角度看問題，市府環保局則是一個頭兩個大，截至中午還未回應。

環保局108年清潔隊員甄試報名於8月5日截止，8月31日筆試，9月1日進行術科考試。錄取名額為正取193名、備取476名，最後吸引高達1萬5千人報名，競爭十分激烈。

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