清潔隊員17年84死 全環總要求定時定點專區清運垃圾

2019-08-14 11:48

〔記者劉力仁／台北報導〕垃圾不落地政策實施後，垃圾車挨家挨戶收垃圾，但位於車後斗的清潔隊員在行進過程中常不慎落地，全國環保公務機關總工會統計，過去17年來已經造成84位清潔隊員死亡，要求定時定點專區清運垃圾，降低清潔隊員工作危險性。

全國環保公務機關總工會（全環總）今天帶領各縣市環保局企業工會成員到環保署陳情，全環總理事長蘇家源表示，清潔隊員站立在圾垃車後斗收垃圾，平均每天上下車3、4百次，雖以安全繩索綁住，但仍意外頻傳，希望更改目前垃圾車挨家挨戶收垃圾的作法，改為定時定點專區收圾垃。

環保署廢管處長賴瑩瑩回應，垃圾車清運方式屬地方政府政策及權限，各縣市作法不一，環保署目前在新北、台南、嘉義縣市、彰化縣、雲林、苗栗、屏東試辦，鼓勵地方政府朝定時定點專區方向規劃。

全台清潔隊員約3萬3千名，蘇家源表示，根據環保署統計，103年到107年，清潔人員執勤途中被切割傷、擦傷689人、跌倒絆倒滑倒521人，可見清潔隊的工作危險性高，目前全台沿街收運垃圾路線3100多條，改採定時定點專區，可以減少清潔隊員在車輛快速行駛下受傷的機率。

此外，蘇家源表示，目前清潔隊員起薪約34000元，薪水級距只有4級，4年後升到36000元就到天花板了，加上各縣市自行編列的補貼及各種獎金，清潔隊員薪資大概4萬出頭，這樣的薪資水準多年未調整，希望改善待遇。

台北市環保局企業工會理事長蔣萬金感謝行政院長蘇貞昌注意到清潔隊員的需求，昨天宣布編列60億改善清潔隊員的工作環境，但希望蘇院長也注意清潔隊員職災問題，直接跟基層清潔隊員對談，聽取心聲。

除了定時定點專區收垃圾外，全國環保公務機關總工會也訴求環保署、交通部修改道安規則關於「車廂外不得載人」等相關條文，必須與職安小組討論與決議，並定期進行勞資協商。賴瑩瑩表示，這兩項訴求環保署都同意，會朝這個方向進行。

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