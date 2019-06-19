基隆招考80清潔隊員 第一關背砂包跑60公尺…

2019-06-19 18:35

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市環保局今天下午公布將招考80名儲備清潔隊員，一般生57名、保障生23名，第一階段體能測驗佔總成績75％，男生須背20公斤砂包、女生10公斤砂包負重進行30公尺折返競跑，一般生第一階段依體能測試成績排名前300名及保障名額考生體能測試成績不逾20秒者，才能參加第二階段佔總成績25％的筆試。

環保局今天公布報名表、簡章及筆試題庫，報名資格限今年3月20日前設籍基隆市的國民，性別不拘，並要有國小（含）以上學校畢業或同等學歷，具有機車或汽車駕照。

報名方式一律採現場報名，報名時間7月18日至20日上午8點30分至下午4點30分，地點為基隆市東信國小活動中心，第一階段體能測驗時間為8月4日，地點在基隆市立體育館，測驗當天要帶身分證及准考證正本，一般生第一階段依體能測試成績排序前300名、保障名額考生體能測試成績不逾20秒者得參加第二階段（筆試）測試，如未參加筆試或零分者，取消錄取資格。

第二階段筆試9月8日在基隆海事職業學校，考環保常識共50題選擇題，考試成績依二階段計算總成績排序名次錄取（總分相同依體能測試成績分數高低決定，如體能測試成績相同者，以公開抽籤決定錄取者）。

環保局說，7月18日至20日上午8點30分至下午4點30分在東信國小大操場、7月24日至28日上午9點至11點、下午3點至6點在基隆市立田徑場及環保局，備有砂包供考生練習。其他詳細資訊可上基隆市環保局網站查詢。

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