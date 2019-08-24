考前一週大逆轉！高市清潔隊員甄試取消加分

2019-08-24 15:46

〔記者蔡清華／高雄報導〕甄選方式引發藍營議員「黨內互打」的高市環保局清潔隊員甄試，環保局先前堅持臨時人員加分有理，今天在考前一週突然宣布取消加分措施，讓參與甄試的上萬名考生一陣錯愕。

環保局今天午後發布新聞稿指，為落實韓市長上任後「用人以公平、公開原則」，以及考生立足基點相同的平等原則，決定將加分機制予以取消，考試時間及方式仍依既定期程辦理。

今年清潔隊員甄試將在8月31日筆試，9月1日術科考試。錄取名額為正取193名、備取476名，吸引高達1萬2000人報名競爭激烈。簡章中「現職臨時人員」只要服務年資一年以上，每個月加總分0．15分，上限7分。

今年5月市議會市政總質詢時，國民黨議員陳玫娟就曾對現有臨時人員爭取保障名額，建議環保局應該要開放一定比例的正式人員名額給臨時人員，當時市長韓國瑜答覆，「研擬採酌予加分方式」處理。

但是，國民黨議員陳麗娜本月15日突然以現職臨時人員加分不公要求停辦，環保局則以「無違法之虞」決定依照原訂辦法進行，但陳麗娜仍不同意加分辦法，二度向市府提出質疑，環保終在今天對外宣布取消加分辦法。

部份考生對此感到錯愕，認為離考試只剩一個禮拜，市府廢棄原本考試簡章的做法難到沒有問題嗎？但也有不少考生認為，大家一視同仁這樣的做法才合呼公平原則。

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