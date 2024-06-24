《苗栗》苗市、頭份、竹南3公園 本週五、六開放戲水

2024/06/24 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕夏至剛過，氣溫飆升，苗栗縣苗栗市市民廣場、頭份市運動公園水漾步道、竹南鎮獅山親子公園等三地的噴水設施，將分別於廿八、廿九日啟動至九月一日，提供大小朋友暑假戲水消暑的安全場域。

苗栗市公所自二○一一年起，在市民廣場增設噴水設施戲水區，包括趣味開關注、親子水舞、天上水、水簾凱旋門、棕櫚樹戲水組、魔術跳泉、地雷區、十二生肖等，夜間還有燈光效果。戲水區將自廿九日起開放至九月一日，時段為每週二至週日下午四點到晚間八點，週一保養日及雨天不開放。

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頭份市公所於二○一五年斥資二千三百萬元，改善頭份運動公園環境，改建公廁、加強夜間照明，增設溜滑梯、翹翹板、搖搖樂等兒童遊樂設施，及親水設施水漾步道等。今年水漾步道將自廿八日起到九月一日開放，開放時段每週二、三、五、六、日下午三點至七點；每週一、四保養清潔日及雨天暫停開放。

竹南獅山親子公園於二○二○年啟用，為縣內第二座主題式公園，園內設有戲水池及噴水廊道；今年自廿八日起開放到九月一日，開放時段每週二到週日下午三點至七點，每週一保養清潔日及雨天暫停開放。

苗栗市長余文忠、頭份市長羅雪珠、竹南鎮長方進興歡迎大小朋友們利用暑假來戲水，清涼一夏，但也提醒務必遵守使用規範、愛惜設備與環境。

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