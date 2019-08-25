清潔隊甄試髮夾彎取消加分 高市府滅火：臨時員工作權無影響

2019-08-25 20:35

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市環保局清潔隊員甄試，遭藍營議員爆臨時人員加分不公，環保局一度堅持加分有理，昨天在考前一週突然宣布取消加分，風波愈演愈烈，勞團怒批市府「朝令夕改」，且污名化臨時人員，草率決策！市府今天發動3局處出面滅火，強調取消加分機制對現職臨時人員的工作權並無影響。

高雄市政府今天下午由環保、法制、及新聞局共同召開記者會重申，環保局招考清潔隊員秉持公平、公開的原則，現職臨時人員在應考已具有優勢，非現職人員至少在任職政府機關的機會上，應享有公平的競爭基礎。

指監察院在2016年12月曾針對陳菊市府清潔隊員的臨時人員進升正式人員，採「內部甄試」發布調查報告，指謫當時環保局的做法有檢討與改善空間。

監院調查報告指出，當時的環保局雖稱依「高雄市政府環境保護局職工工作規則」第4條辦理內部甄試，但儲備清潔隊員進升正式人員時，縱有業務嫻熟等因素考量，至少在甄選儲備清潔隊員，或正式清潔隊員招考時，採行公開甄選機制。

因此，環保局今年首度對外進行清潔隊員大規模招考，因現職臨時人員加分規定引起爭議，高雄市法制局提供適法意見供環保局參考，環保局經研議，最終取消加分規定。

高雄市政府強調，市長韓國瑜感激清潔隊員的辛勞，但考試的前提就是公平、公開，取消加分機制對現職臨時人員的工作權並無影響。

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