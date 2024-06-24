為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

《苗栗》公館2都計道路 獲核定1億餘元興闢

公館鄉1973年都市計畫劃設總長約三百五十餘公尺的榮南街、華南街兩條八公尺寬道路，但至今仍未徵收開闢，地主主張權益，設置矮籬，僅供機車及行人通行。 （鄉公所提供）

公館鄉1973年都市計畫劃設總長約三百五十餘公尺的榮南街、華南街兩條八公尺寬道路，但至今仍未徵收開闢，地主主張權益，設置矮籬，僅供機車及行人通行。 （鄉公所提供）

2024/06/24 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉都市計畫道路榮南街、華南街，總長約三百五十餘公尺、寬八公尺，逾五十年未開闢；地主主張權益設置矮籬，僅供機車及行人通行。鄉公所考量當地居民不便，也影響急難救災救援，經向中央爭取，獲核定一億廿萬元經費興闢，預計明年初動工。

公館鄉於一九七三年都市計畫劃設榮南街、華南街，但至今仍未徵收開闢，地主主張權益，十幾、二十年前在兩條都市計畫道路三個地段，設置矮籬，僅供機車及行人通行。

鄉公所考量此瓶頸道路不僅造成當地廿多戶出入不便，若遇急難事件，救護車、消防車也無法進入，延誤搶救時效，長期也影響社區發展，多次向內政部國土管理署爭取列入生活圈道路交通系統建設計畫，盼能打通。

鄉長何在鑫說，經過歷屆鄉長的努力，榮南街、華南街都市計畫道路，獲國土署核定一億廿萬元，十四日已完成土地協議價購，將儘快開通此都市計畫道路。

鄉公所指出，榮南街施作長度二百公尺，華南街長度一百五十四公尺，皆為八公尺寬，用地徵收七千萬餘元，工程費三千萬元，預計今年用地取得，明年初動工，工期預計半年可完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播