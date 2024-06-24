《苗栗》公館2都計道路 獲核定1億餘元興闢

公館鄉1973年都市計畫劃設總長約三百五十餘公尺的榮南街、華南街兩條八公尺寬道路，但至今仍未徵收開闢，地主主張權益，設置矮籬，僅供機車及行人通行。 （鄉公所提供）

2024/06/24 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉都市計畫道路榮南街、華南街，總長約三百五十餘公尺、寬八公尺，逾五十年未開闢；地主主張權益設置矮籬，僅供機車及行人通行。鄉公所考量當地居民不便，也影響急難救災救援，經向中央爭取，獲核定一億廿萬元經費興闢，預計明年初動工。

公館鄉於一九七三年都市計畫劃設榮南街、華南街，但至今仍未徵收開闢，地主主張權益，十幾、二十年前在兩條都市計畫道路三個地段，設置矮籬，僅供機車及行人通行。

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鄉公所考量此瓶頸道路不僅造成當地廿多戶出入不便，若遇急難事件，救護車、消防車也無法進入，延誤搶救時效，長期也影響社區發展，多次向內政部國土管理署爭取列入生活圈道路交通系統建設計畫，盼能打通。

鄉長何在鑫說，經過歷屆鄉長的努力，榮南街、華南街都市計畫道路，獲國土署核定一億廿萬元，十四日已完成土地協議價購，將儘快開通此都市計畫道路。

鄉公所指出，榮南街施作長度二百公尺，華南街長度一百五十四公尺，皆為八公尺寬，用地徵收七千萬餘元，工程費三千萬元，預計今年用地取得，明年初動工，工期預計半年可完成。

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