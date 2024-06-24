《桃園》免費涼一夏 桃園11公園戲水區開放

夏天就是要玩水！桃園市桃園區民族公園7月1日起開放戲水。（記者李容萍攝）

2024/06/24 05:30

楊梅區6/29打頭陣 桃園、中壢、龍潭區7/1開放至8/31

〔記者李容萍／桃園報導〕受太平洋高壓邊緣偏南風影響，各地白天高溫炎熱達卅五、卅六度，想免費戲水清涼一夏？桃園市政府養護工程處近日盤點桃園、中壢、楊梅、龍潭四行政區共十一座公園附設戲水區的設施整備狀況，除楊梅區於廿九日至九月一日開放戲水，其他均自七月一日至八月卅一日開放戲水。

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如遇水情嚴峻 戲水區將停止

各公園戲水場所除了定期維護戲水區的設施，加強環境清潔外，養工處也要求管理單位不定時辦理水質檢驗，確保水質合於標準，也請家長及小朋友務必遵守戲水場所公告注意事項，禁止在戲水區內奔跑、跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為，才能玩的安全，玩的放心。

時值石門水庫蓄水率不佳，截至昨晚六點，石門水庫大壩水位降至二二四．二公尺，蓄水量六七一四萬噸，蓄水率卅一．七一％，養工處叮囑各公所後續如遇水情嚴峻，公園戲水區需停止開放戲水。

陽明公園施工中 本年度不開放

桃園區：永康公園、民族公園、建國公園每日上午十點至下午五點開放使用，每個整點噴水十五分鐘；以及水秀公園每日上午十點及下午四點開放使用、每次卅分鐘，每週一為清潔保養日，暫停開放；另外，陽明公園因施工中，本年度不開放。

中壢區：光明公園、六和兒童公園戲水區每日上午十、十一點、下午三、四、五、六時共六次開放戲水，每次開噴十五分鐘；莒光公園每日下午二點至晚上七點開放。

楊梅區中山親水公園、伯公岡公園戲水設施均於每日下午三點至晚上七點開放使用。

龍潭區運動公園、龍潭大池戲水設施每週二、三、四、六、日上午九點至下午六點開放使用，每週一、五清潔保養日，暫停開放。

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