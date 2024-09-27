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黃紹庭涉浮報助理費被搜索仍「失聯」 傳檢調上門前已飛往中國廈門

國民黨高市議員黃紹庭涉浮報助理費，檢調上門查緝前人已失聯，傳聞黃紹庭早在收網前一刻，已緊急搭機飛往中國廈門。（記者黃佳琳翻攝）

國民黨高市議員黃紹庭涉浮報助理費，檢調上門查緝前人已失聯，傳聞黃紹庭早在收網前一刻，已緊急搭機飛往中國廈門。（記者黃佳琳翻攝）

2024/09/27 10:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨高雄市議員黃紹庭涉浮報助理費遭檢調追查，但黃紹庭在檢調上門搜索前一刻，竟搭上計程車從小港機場出境，據聞人已落腳中國廈門，檢方對此不願證實；據悉，黃紹庭已透過管道表達「只要喬到機位就會回台」，但迄今似乎沒有返台投案跡象。

雄檢昨天（26日）清晨6點多針對黃紹庭涉浮報助理費展開調查，大批幹員兵分10路前往黃紹庭的住家兼服務處、市議會辦公室等地搜索，並帶回黃的父母、助理共17人到案，其中10人列被告，黃的周姓服務處副主任被檢方複訊後聲押，黃的父母親請回、另6名被告被檢方喻令2至30萬元交保。

檢調搜索的前一晚，還特地用基地台定位方式，確認黃紹庭人還在高雄住家，因此未祭出境管，沒想到黃疑似收到風聲，昨天一早6點多檢調上門查緝前一刻，被鄰居目擊拿著大件行李坐上計程車後離家。

據悉，黃紹庭坐上計程車後直驅小港機場，疑以用臨櫃方式購買上午7點30分高雄直飛中國廈門的華信航空班機標票，當檢調在黃家搜索找不到人時，黃已坐上班機飛往廈門。

由於懷疑有人走露風聲，導致黃在收網前一刻成功落跑，檢方不排除另行分案查辦洩密罪；至於黃紹庭是否逃亡至廈門，檢方低調不願證實，強調一切仍依法偵辦中，並呼籲黃紹庭早日出來投案，否則不排除發布通緝。

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