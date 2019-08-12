健保給付藥費成長 C肝、愛滋用藥首次進前20名

2019-08-12 22:49

〔記者林惠琴／台北報導〕健保給付藥品費用連年成長，去年已近2000億，衛福部健保署今公布用藥類別金額排行榜，去年以用於降低中風、心肌梗塞等疾病的保栓通膜衣錠等同成分藥品，花費25.1億元最多，並已連續2年蟬聯榜首。另外，由於政策因素影響，C型肝炎、愛滋用藥首次擠進前20名。

檢視去年健保給付用藥類別金額前20名，花費最高的是保栓通膜衣錠等同成分藥品，共25.1億；其次是降血脂的冠脂妥膜衣錠等同成分藥品23.3億，其他尚有治療乳癌、血友病、B肝、C肝、高血壓、心絞痛、慢性骨髓性白血病、愛滋等用藥。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，近幾年進榜的用藥多屬於心血管疾病、癌症等用藥，較不同的則是C型肝炎、愛滋用藥首次出現在前20名，主要是健保逐年擴大給付C肝口服新藥，造成使用人數上升，也推升金額，但估計只是短期，當治癒人數增加後，新增患者與藥費均會下降，至於愛滋用藥是因為用藥滿2年的患者藥費，由原本疾管署支付改成健保支付所致。

在用藥人數最多方面，前3名藥品均是治療心血管疾病藥品，首位是用於治療高血壓、心絞痛的脈優錠等同成分藥品，多達150萬人用藥；其次是降血脂的冠脂妥膜衣錠等同成分藥品，超過65萬人使用；一樣是降血脂、超過46萬人服用的立普妥膜衣錠等同成分藥品則排名第3位。

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