百憂解市占率排第二 退出台灣影響1.5萬名使用者

2019-03-18 16:27

〔記者林惠琴／台北報導〕憂鬱症患者經常使用的藥物「百憂解」，4月起將退出台灣市場。根據衛福部健保署統計，目前國內約1.5萬人使用百憂解，市占率為同成分藥品第2名，預計4月起健保給付價將調整為1.96元，若藥廠有異議，可依自行成本或其他因素提出保障下限價2元，仍有機會調整。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，目前與百憂解同成分的抗憂鬱劑共有14家藥廠生產的學名藥，合計申報健保金額約3325萬元，其中百憂解市占率排行第2名、約24%，僅次於禧濱。

根據健保署資料，百憂解每顆20毫克，1995年3月健保開辦時的核定價格是49元，但隨著該藥不具有專利權，有其他學名藥陸續上市，使用人數下降，去年核定的健保給付價是2.08元，經去年市調行情後，再決定於今年4月實施新藥價，調整為1.96元。

連恆榮指出，藥廠若對於健保給付價有異議，可依自行成本或其他因素提出保障下限價2元，經提至全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論後，仍有機會將給付價從1.96元提高至2元。

健保署也發出聲明強調，自二代健保上路後，依法開始試辦「藥品費用支出目標制」，每年就超出藥費支出目標值的額度，依據藥價市調結果調整藥價，其中有極少數藥廠宣稱健保調價後不敷成本，但健保署願意與藥界溝通，並在保障民眾用藥權益前提下，積極檢討相關計算公式，讓藥界有合理生存空間。

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