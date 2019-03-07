重度憂鬱症鼻噴劑上市 專家警告

2019-03-07

濫用有危害 用藥當天不能開車

〔編譯周虹汶／綜合報導〕過去即使積極治療也不見症狀有效改善的「難治型憂鬱症」（TRD）患者，本週終於迎來近卅年首款新解藥：去年九月送審的美國「嬌生公司」旗下「楊森製藥」研發之「SPRAVATO」鼻噴劑（見圖，美聯社），五日正式獲美國食品藥物管理局（FDA）核可上市。儘管利多於弊，但因主成分艾氯胺酮（Esketamine）乃具有麻醉、抗抑鬱效果的「Ｋ他命」氯胺酮（Ketamine）鏡像異構物，FDA仍對誤用、濫用的危害性提出警告。

全球三億名「重度憂鬱症」（MDD）患者自殺未遂率為其他人的廿倍；當中將近卅％為既有療法幾乎起不了作用的TRD，他們生活品質低落，屬自我毀滅的高危險群。醫藥界因此一直將之視為最迫需新藥的客群，但過去近卅年始終沒有突破性的開發成就，直至有助MDD患者腦細胞突觸重新連結的「SPRAVATO」全新藥物機制宣告問世。

數小時即能緩解抑鬱想死症狀

根據美國國家衛生研究院（NIH）二○○七年研究發現：氯胺酮可阻斷腦細胞上的Ｎ-甲基-Ｄ-天門冬胺酸（NMDA）受體，數小時內即緩解抑鬱想死的症狀，遠遠超越需要數週才可能發揮療效的傳統抗憂鬱藥物；又阻斷NMDA可增加α-氨基-3-羥基-5-甲基-4-異惡唑丙酸（AMPA）受體的活性，同樣有助快速抗憂鬱。不過，氯胺酮一九七○年就已是FDA核准的麻醉劑，醫用注射劑量比上述研究高出許多。

帶頭提出上述發現的NIH專家曼吉後來加入嬌生團隊，將氯胺酮有效成分分離以降低所需劑量，正式催生出艾氯胺酮：以鼻腔噴劑方式施用，只須氯胺酮用量的十二分之一。患者用藥後，須在給藥處停留兩小時以觀察副作用，可能導致注意力及思考能力不佳、解離症狀、暈眩、血壓升高、嗜睡等不適感，用藥當天不能開車。

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