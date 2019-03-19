健保給付4千種藥不到2元 藥界：藥比糖果便宜應審視制度

2019-03-19 00:18

〔記者林惠琴／台北報導〕憂鬱症患者常用藥物「百憂解」，驚傳因衛福部健保署屢砍藥價，加上其他成本大增而決定退出台灣市場，引發患者擔心換藥問題。衛福部健保署統計，今年4月1日要實施的新藥價中，共4323項藥品每顆小於2元，其中855項更不到1元，藥界人士認為，一顆藥比糖果便宜，制度應重新審視。

台灣藥學會理事長、高雄醫學大學藥學系教授李志恒表示，藥廠研發藥品過程中，投注成本很高，但過了專利期，同成分的學名藥爭相上市，勢必會影響其收入，獲利未必能夠達到預期。

此外，李志恒指出，健保是總額制度，大餅固定，但隨著新藥陸續上市，要納入給付的藥品越來越多，自然會排擠到原本其他藥品的給付額度，只是當砍價砍到一顆藥比糖果便宜時，藥廠覺得無利可圖，甚至不敷維持品質、管銷支出，就可能改用低廉原料，或是不再生產、選擇出走，受影響仍是患者。

李志恒建議，健保署審視給付藥價時，應評估更多因素，畢竟藥價影響層面很廣，或許可適時檢討相關制度，並且是否因應新藥陸續問世、健保總額制納入範疇有限，適時討論調整民眾部分負擔或其他方案，以確保藥品的質量與選擇的多元性等。

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