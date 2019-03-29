健保署調整標準 跨科別手術給付不再打對折

2019-03-29 14:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕健保署今天宣布，要調整手術分項支付標準，從現行的13項擴大到18項，跨科別手術的給付不會再被打對折。

健保署舉例，有病患罹患直腸癌，且局部侵犯乙狀結腸，以及肝臟左葉有轉移，因此手術須由大腸直腸外科和一般外科合作。

不過醫界長期抱怨現有給付標準不合理，當病患於同一手術，不同的器官受同一病灶影響，醫師在同一時間執行多器官手術，其中部分器官手術僅能以成數50%申報。

以這名直腸癌病患為例，病患雖接受根治性直腸切除術、結腸部分切除術、肝部份切除術等3種手術，但因屬同項手術，第一個手術依支付點數較高的肝部份切除術申報，第二、三個手術的根治性直腸切除術、結腸部分切除術卻只按規定的支付點數的一半計算。

健保署坦承，這樣的規定對於同樣參與手術的一般外科及大腸直腸外科醫師而言，後者往往面臨第二個手術折付的問題，確實有修正檢討的必要。

健保署表示，這項新的支付標準本月生效，一年大約增加健保財務支出約3600萬點（一點接近一元）。

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