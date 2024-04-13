中市議員楊典忠自當媒人為大女兒覓得良緣 歸寧宴席開百餘桌

中市議員楊典忠長女舉行歸寧宴席，台中市府會政要雲集。（記者張軒哲攝）

2024/04/13 15:43

〔記者張軒哲／台中報導〕民進黨台中市議員楊典忠的大女兒楊婷安今日舉行歸寧宴會，在清水福宴餐廳席開百餘桌，台中市府會與藍綠民代齊聚恭賀。台中市長長盧秀燕證婚，立委蔡其昌與何欣純、楊瓊瓔上台致詞，楊典忠感性指出，大女兒的婚事是他自己做媒人，因到女婿傅子昌阿公靈堂捻香，結識親家母，才促成這樁良緣。

今日喜宴全場爆滿，適逢大甲媽祖回鑾下午會經過清水，清水街頭人潮湧現，婚宴會場也相當熱鬧，喜氣洋洋。楊典忠說，2年多前，他到大甲傅家捻香，女婿傅子昌的媽媽及姊姊，雙方聊起兒女話題，獲知女婿在海巡署工作，在東沙島派駐5年，1個月才能回來1次，覺得可以長期在外島服務的男生一定很乖巧，又能吃苦，才讓這對新人結識交往，加上女婿的姊姊大力促成，兩人決定攜手相伴。

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盧秀燕說，楊典忠的太太喻梅芝是東區戶政所主任，這樁喜事也是台中市府會喜事，各局處長幾乎全員到齊，祝福新人早生貴子。

蔡其昌笑說，夫妻要甜蜜相處，不要像立法院這樣，他自己跟太太冷戰，都是自己先低頭求和，當天晚餐太太就會煮一桌好料上菜，所以夫妻冷戰男生要先低頭。

中市議員楊典忠長女歸寧宴，立委蔡其昌（右）致詞祝福。（記者張軒哲攝）

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