退出台灣市場！泰寧注射劑1年1.7萬人用 申報健保逾2億

2019-03-20 19:18

〔記者林惠琴／台北報導〕繼憂鬱症常見用藥「百憂解」，抗生素「泰寧注射劑」500毫克也打算退出台灣市場，衛福部健保署統計，泰寧注射劑去年申報健保逾2億元，共有1.7萬人使用，官員強調，健保調整藥價時，均會評估合理藥價，不會砍到見底，會再進一步了解近期原廠藥的狀況。

健保署科長連恆榮表示，與泰寧注射劑同成分的學名藥有12款，去年仍有申報健保（代表有使用）的則有5款，全數申報2.5億元，其中，泰寧注射劑占86％，使用者有1.7萬人。

連恆榮指出，1995年健保開辦之初，泰寧注射劑的健保給付價為955元，去年為351元，今年4月1日起則會調整為332元。

連恆榮強調，每年健保署調整藥價時，均會考慮到許多因素，包含評估合理價差，即使是健保給付超過15年，已實施同成分、同品質、同價格的「三同」藥品，仍會保留3%至5％的價差，並不會到外界所稱的「砍到見骨」的程度。

對於近期部分原廠規劃退出台灣市場，連恆榮說明，會再請中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）協助了解原廠藥的狀況。

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