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成大越南文化週登場 今年邀他校越生共襄盛舉

成大「越南文化週」有各式傳統服飾提供免費體驗。（記者洪瑞琴攝）

成大「越南文化週」有各式傳統服飾提供免費體驗。（記者洪瑞琴攝）

2024/04/13 15:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一年一度的成功大學「越南文化週」，今（13）日起在成大學生活動中心登場，各式展攤繽紛熱鬧，呈現越南燦爛的多元文化風情。

越南留學生協會會長陳國忠表示，今年的活動不僅有成大越南學生及台灣學生參與，還邀請南台科技大學、長榮大學和高雄科技大學的越南學生參與，跨校共襄盛舉，亦增進情誼。

「越南文化週」由成功大學越南留學生協會主辦。系列活動包含靜態展覽、動態體驗及越南文藝表演。展場在成大榕園校區學生活動中心前廣場，有越南料理、傳統服飾、越南書法及民俗遊戲等，非常豐富精彩。

越南留學生協會指導老師蔣為文教授表示，成大為國內最早成立越南留學生協會的大學，且自2007年開始每年辦理越南文化週以推廣台灣及越南的文化交流，目前成大約有3百名越南留學生就讀。

成大越南研究中心也將於4月20日下午3點半舉辦新書《人類學視野下的越南文化》發表會。文藝表演晚上6點半在成功廳登演，開放免費欣賞，展現越南各地不同的文化特色。

另有靜態展覽，呈現越南少數民族文化，展場在成大榕園學生活動中心前廣場，展期即日起自4月20日。

成大「越南文化週」現場有民俗遊戲，參加者玩得開心。（記者洪瑞琴攝）

成大「越南文化週」現場有民俗遊戲，參加者玩得開心。（記者洪瑞琴攝）

成大「越南文化週」今天登場，有越南小吃展攤，呈現各地不同文化特色。（記者洪瑞琴攝）

成大「越南文化週」今天登場，有越南小吃展攤，呈現各地不同文化特色。（記者洪瑞琴攝）

成大「越南文化週」今天登場，越南學生自製法國麵包。（記者洪瑞琴攝）

成大「越南文化週」今天登場，越南學生自製法國麵包。（記者洪瑞琴攝）

成大「越南文化週」吸引美籍生來參與體驗。（記者洪瑞琴攝）

成大「越南文化週」吸引美籍生來參與體驗。（記者洪瑞琴攝）

越南傳統小吃檸檬香茅雞腳。（記者洪瑞琴攝）

越南傳統小吃檸檬香茅雞腳。（記者洪瑞琴攝）

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