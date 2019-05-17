C肝新藥給付 盼再增3萬名額

2019-05-17

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署今年原本編列六十五．三六億元用於Ｃ肝口服新藥，預計治療四萬人，但截至目前已有二．九萬人使用，預估今年名額八月底前就會用完。健保署長李伯璋昨指出，六月起將再放寬給付條件，另再向衛福部爭取四十億元預算，期盼年底前再增三萬名額，尚在討論中。

李伯璋指出，過去檢出Ｃ肝抗體陽性者，須觀察六個月確認未自行痊癒、仍有病毒，再接受健保給付療程；但從六月起，一經檢出病毒即可使用口服新藥。此外，同步新增給付適用十二至十八歲、基因型第一型Ｃ肝患者的用藥。

健保給付Ｃ肝口服新藥條件不斷鬆綁，二○一七年一月首度納入時，僅肝纖維化第三期以上且干擾素等傳統治療失敗者適用，但同年五月取消傳統治療失敗限制，今年一月更取消肝纖維化第三期以上限制，並刪除四週病毒量必須降低一百倍才能繼續用藥的退場機制，六月起再取消六個月用藥等待期，驗出病毒即可用藥。

Ｃ肝口服新藥治癒率可達九十七％，健保署今年原編列六十五．三六億元、預計治療四萬人，但李伯璋指出，迄今已有二．九萬人使用，預估今年名額八月底前用完，擬再爭取四十億元，增加三萬名額，期待在二○二五年達成消滅Ｃ肝目標，但尚無定論。

李伯璋強調，全台Ｃ肝患者約四十．五萬人，其中，八萬人使用傳統干擾素成功治療，健保給付Ｃ肝口服新藥後，過去兩年已有二．九萬人接受相關療程，今年至今也有二．九萬人使用。

台灣肝病醫療策進會理事、嘉義長庚醫院副院長盧勝男認為，Ｃ肝治療門檻降低，可改善許多患者因Ｃ肝抗體陽性等待期過長而放棄治療情形。

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