達文西手術兩頭賺？ 醫師公會：應檢討制度推補差額

2019-04-15 21:38

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署經大數據分析發現，部分醫院疑似出現一方面向民眾收取達文西手術自費費用，另一方面又向健保以腹腔鏡手術名義申報給付，陷入「兩頭賺」疑雲。中華民國醫師公會全聯會今日發出聲明，直指應該檢討健保制度，並呼籲全面規劃補差額制度。

醫師公會全聯會聲明表示，此次許多照顧重症病人不遺餘力，且學術迭有聲望的教學醫院多有涉及；如果涉及醫院如此之多，不得不認為長久以來的「健保制度」可能才是主要原因，應該從制度造成的困境來探討。

醫師公會全聯會聲明指出，達文西手術就是腹腔鏡手術加上達文西技術，若病人已經繳了健保保費與相關費用，需要採用達文西手術，卻被要求全額自費，連基本的腹腔鏡手術給付也不給，實不合理，這樣給付制度的設計會讓新科技的引進與使用大幅減少，並非病人之福。

醫師公會全聯會聲明提及，目前健保設有特材補差額制度，例如白內障人工水晶體、心臟支架、人工關節等，當病人使用補差額的材料，醫師一定要充分告知利弊且患者也要同意，醫療院所更要向健保署登錄，健保署也可有資料了解使用情形，如果這些特材使用率達到一定比例時，健保署也會考慮納入全額給付，已執行相當成熟，可維護病人就醫權益。

醫師公會全聯會聲明呼籲，在手術、藥品等方面也應規劃補差額制度，讓醫界可採用先進的技術、材料及藥品來照顧病人，病人在知情同意之下得到最好的治療，健保署也可用登錄系統做適當的管理及分析，期待獲得三贏。

健保署長李伯璋則指出，補差額制度或其他檢討都是可以討論，但與此次的事件是兩件事，因為現行規定就是達文西手術只給付攝護腺癌根除性攝護腺切除術，並且醫院可向患者收取差額，其他則不納入給付範圍，萬一申報就是不符規定。

李伯璋提及，若在達文西手術過程中發現其他病症要用腹腔鏡手術處理，健保都會給付，不能接受的是有些一方面向患者收取達文西手術自費費用，另一方面又向健保申請腹腔鏡手術給付，會影響健保總額，造成給付點值降低，讓依法行事的醫師權益受損，因此該清查仍要清查。

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