南亞塑膠林口廠大火 新北、桃園下風6區關門窗、戴口罩

新北市泰山南亞塑膠今天凌晨大火，新北市政府對泰山、林口等五區發布空污示警，提醒市民緊閉門窗、戴口罩。（記者吳仁捷翻攝）

2024/04/07 09:17

首次上稿 08:27

更新時間 09:17

〔記者吳仁捷、董冠怡／新北報導〕新北市泰山區的南亞塑膠工廠今天凌晨驚傳大火，消防單位出動上百消防、義消灌救，因廠內有大量化學物質，濃煙往北飄，新北市府對於發生地泰山及鄰近的林口、五股、新莊、三重等5個人口稠密區發布空污示警，提醒火場下風處民眾關窗及戴口罩，初估燃燒面積約3000平方公尺，起火原因仍待調查。

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侯友宜到場關心 憂影響空氣品質

新北市長侯友宜今早也趕到現場關心，侯友宜說，這處廠址為製作零食塑膠袋內膜工廠及倉庫，裡面大概有300公噸的塑膠原料，已經出動200名消防弟兄救災，希望能盡快撲滅火勢，但也因目前仍在燃燒，可能會到影響空氣品質。

今天凌晨南亞塑膠工廠大火後，業管的消防、環保局各自公布的空污範圍，環保局公布新北市泰山、五股、林口、新莊、三重及鄰近桃園龜山區等六區為空污範圍，也轉報桃園市環保局示警；消防局則提醒新莊、泰山、五股及林口區等4個下風處區公所呼籲敏感族群，建議戴口罩，盡可能待在室內並緊閉門窗。

新北市消防局統計，泰山區南林路南亞塑膠今天凌晨2時17分傳出工廠火警，現場為5樓RC建築1樓冒出大量濃煙，無人受困，凌晨3時30分火勢控制，共佈署9條水線滅火攻擊及周界防護，燃燒塑膠成品及原料。

消防單位查訪關係人及現場了解，發現起火現場為製作製作零食塑膠袋內膜及倉庫用途（儲存PP原料、聚丙烯原料、聚乙烯及紙箱），為獨棟工廠，1樓面積2857平方公尺。

由於起火處為山區水源缺乏，消防局派遣2個大隊35個分隊，3部消防機器人，20部水庫車、4部排煙車、4部化學車、1部空拍機（含桃園市消防局支援2輛水庫車、6人），共出動82車、220名消防、義消搶救，目前仍在殘火處理中。

新北市泰山南亞塑膠今天凌晨大火，新北市政府對泰山、林口等五區發布空污示警，提醒市民緊閉門窗、戴口罩。（記者吳仁捷翻攝）

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