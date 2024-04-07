走遍全台找2年！南投少女放學後失蹤 父母苦等35年忍痛宣告死亡

35年前15歲少女放學後即未返家，父母曾放下工作，花2年全台找透透，等了35年終於死心，向南投地院（圖）聲請該女死亡宣告獲准。（記者陳鳳麗攝）

2024/04/07 00:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮有民眾等了失蹤逾35年的女兒，不放棄任何線索和希望，更曾放下工作，在全台找了2年。前年失蹤者的老父抱最後一線希望，採集DNA比對全台無名屍DNA資料庫，但並無相符者，兩老終於接受事實，由兒子向南投地院聲請宣告失蹤者死亡。

南投縣草屯鎮的簡姓民眾，35年多前（1988年）當時讀國三的女兒，在中午下課後，曾跟同學說要到碧山巖附近遊玩，但是當天她即失蹤，從此人間蒸發。

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簡姓夫妻非常疼愛女兒，在女兒失蹤後，簡男曾跟警察到處搜尋好幾個月，夫妻更花2年開小貨車全台找尋，得知有無名屍待指認即趕去，但都沒有結果。

30多年過去，警政署2022年函文全台警分局，將所有無名屍採集DNA建檔，請分局通知轄內有失蹤人口的民眾到分局採DNA比對。簡男懷抱最後一絲希望，親自去分局採DNA，惟後來也未能在資料庫中比對到相符DNA。

簡家等了35年，終於由失蹤女的弟弟向南投地院聲請姊姊的死亡宣告。

南投地院法官經查這位「失蹤少女」，失蹤後沒有任何出境、勞健保投保資料，也無任何通訊紀錄，請警方再次到簡家人住處查訪，仍無人在少女失蹤後見過她，後來從未再看到她。

「失蹤少女」生死不明早已逾法定的7年時間，南投地院裁定准予聲請人請求失蹤者的死亡宣告。

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