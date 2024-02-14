迷航12小時！6旬婦從南投駕車返高雄 卻開到160公里外的龍潭乳姑山

6旬婦人從南投駕車南返高雄，卻迷途160公里外的龍潭乳姑山，龍潭警方巡邏經過將她攔下，經查發現家人已報案協尋。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/02/14 11:28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕62歲邱姓婦人獨自駕車迷航桃園市龍潭區乳姑山區，車輛還不時偏移車道，龍潭警分局聖亭派出所巡邏員警發現，原以為是酒駕而將她攔下，卻發現邱婦原欲從南投開車回高雄，不料一路往北開了160公里且在乳姑山區迷途，由於她已失蹤12小時，家人已向南投當地警方報案協尋，警方比對身分確認，隨即通知家人北上將她平安接回。

警方表示，聖亭所警員劉立夫、林宏仲今（14）日凌晨執行巡邏勤務，行經龍潭區楊銅路與龍新路口時，發現後方自小客車超越巡邏車，且行進中有偏離車道的傾向，原以為是酒駕車輛，隨即尾隨並趨前攔查，發現邱婦從駕駛座下車，慌張不斷詢問：「這是哪裡？」加上她表達能力不佳，無法清楚說明身分，身上也無證件，員警先行安撫後將她帶返所查證身分。

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警方追查，邱婦13日自高雄隨家人到南投探親，卻獨自駕車離開欲返回高雄，焦急的家屬在失去聯絡後，在當天晚間6點即向南投警方報案，原來邱婦是從160公里外的南投草屯開車，不知為何往北一路開到桃園龍潭，已經獨自在外迷途約12個小時，員警得知後立即連繫家屬至聖亭所將婦人平安帶回。

家屬表示，邱婦因患有輕度失智症狀，13日上午和丈夫從高雄到南投縣草屯鎮探親後，中午獨自駕車外出拜訪友人，個人隨身物品及手機仍留在家人行李中，邱婦直到晚間仍未歸，家人心急如焚，向南投警方報案請求協尋，得知邱婦平安無事並在聖亭所受到妥善照顧，心中大石才得以落下，更感謝警方協助，頻頻向現場員警鞠躬致謝。

六旬婦人從南投駕車南返高雄，卻迷途160公里外的龍潭乳姑山，龍潭警方巡邏經過將她攔下，經查發現家人已報案協尋。（記者鄭淑婷翻攝）

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