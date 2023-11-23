6旬失智婦迷途 一句話讓兒眼眶泛紅

黃婦端米粉要給兒子吃，讓陳男（右）低頭眼眶泛紅。（民眾提供）

2023/11/23 09:46

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲1名65歲劉姓婦人前天於梧棲區台灣大道八段車水馬龍的道路上步履蹣跚，險象環生，熱心民眾報警請求協助，警方到場後，老婦皆笑而不答，查看老婦身上並無任何證件。遂先將老婦帶返所，警方先行拿一碗米粉讓飢腸轆轆的老婦果腹，隨後陳姓兒子到派出所尋找母親，老婦見到兒子第一句話「吃飯了嗎，要吃米粉嗎」，陳男見到媽媽失智了，卻還關心他，瞬間低頭眼眶泛紅。

清水警分局安寧派出所員警陳建穎、吳心雅當天獲報，立即趕赴台灣大八段現場了解，詢問老婦名字、家裡電話、地址等資料，皆笑而不答，查看老婦身上並無任何證件，僅有一包七七乳加巧克力。 員警詢問老婦是否知道回家的路，老婦只是笑笑點頭，遂駕駛巡邏車載著返家之路，老婦頻頻說「繼續走，再繼續走」，這時警方意識到老婦根本就記不起回家的路，遂先帶返派出所，警方先行拿一碗熱食米粉讓飢腸轆轆的老婦果腹。

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陳男著急地尋找失智迷途母親，得知派出所尋獲1名走失老婦，便立即至安寧派出所與媽媽相認，老婦見到兒子脫口的第一句話竟問兒子「吃飯了嗎，要吃米粉嗎」，陳男見到媽媽平安無事還關心他，瞬間眼眶泛紅。

陳男表示，媽媽患有失智症，第一次走失，而發現媽媽走失的感覺就像「心臟差點停掉」，早上11時許發現媽媽離家後，便在往家附近不停地來回尋找，皆遍尋不著，內心非常煎熬，心臟好像要停掉，感動的是，媽媽竟然還關心的問要不要吃米粉。

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