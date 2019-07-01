打敗百位頂尖設計師 弘光大二生色彩藝術大賞摘銀

2019-07-01 15:52

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學美髮造型設計系大二學生謝晉維，在「2019肯葳台灣第一屆色彩藝術大賞」中，打敗全台近百位頂尖業界設計師，勇奪「創意色彩造型組」銀賞，是唯一參賽及獲獎的學生選手，參賽過程因壓力太大還一度血尿，他表示，拿到銀獎最開心的是可以免費參加荷蘭國際認證專業課程，機會難得。

美髮系助理教授呂佩芸表示，謝晉維運用染髮專長，強調結構與線條，讓髮色呈現輕柔感，獲得評審青睞，拿下銀賞，非常不容易，也代表學校的專業訓練與業界接軌，具國際水準。

謝晉維從3月報名後，便開始討論比賽作品方向，因自我要求高、壓力過大，睡眠不足及一再加強練習，致一度出現血尿，經休息3星期後再挑戰決賽，一舉拿下銀賞。

謝晉維指出，作品「醞韻」創作靈感來自虛幻的極光，頭髮底色以天空昏暗為主，再漸層分次染紫色、水藍色等顏色，把夜空中絢麗的層次光影投射在頭髮上，展現出立體視覺。由於必須把頭髮漂白再上色暈染，每一個步驟、染色位置都要抓好，不能失敗，否則髮色便會髒掉，必須「砍掉重練」，因擔心傷到模特兒真髮，先用4個假人頭練習，等顏色都確認後，才敢在模特兒頭上染髮。

謝晉維說，念高中時從未代表學校比賽，大學後努力學習技術，前後參加過11場比賽，透過比賽累積經驗、吸取別人長處，去年也獲日本SPC女子髮型設計國際金賞，這次挑戰設計師級比賽，目的是想要到國外看看其他設計師作品。

決賽以整體造型為主，妝髮、服裝皆列入評比，限時2小時完成。謝晉維請來美髮系同學及學長及妝品系學姊當助手，4人合作完成作品。謝晉維說，獲得銀賞最開心的是可以免費到肯葳荷蘭美髮總部上課。去年在學校安排下到英國倫敦時尚學院學習的經驗，讓他非常想爭取再前往歐洲學習專業技術的機會，期望可以學到更多技術，實現自己的夢想。

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