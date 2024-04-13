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澎湖伯盃超級公路賽起跑 網紅廖老大兒子超跑撞車

廖老大兒子廖洋第一台車，甫上路就傳出撞車意外。（記者劉禹慶攝）

廖老大兒子廖洋第一台車，甫上路就傳出撞車意外。（記者劉禹慶攝）

2024/04/13 17:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽今（13日）起跑，網路名人廖老大率領D2車隊，計有9台保時捷超跑參賽，一開賽，首輛由廖老大兒子廖洋駕駛的跑車，就發生撞車意外，駕駛無恙、副駕駛輕微受傷。

澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽，今日由台灣觀光旅遊聯盟總會長洪奇昌、創會長鳥來嬤、澎湖縣議長陳毓仁、西嶼鄉長李添進、澎湖家扶中心主委陳雙全等人揮旗下正式起跑。

睽違2年，澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽，13、14日一連2天，在西嶼舉行4回合賽事，是繼2022年首次辦理拉力賽後，再次移師外島，舉辦專屬超跑等級的超級跑車菁英賽。這次知名車隊包 D2車隊，及Border車隊等，80台國際知名廠牌名貴超跑首次聚集在澎湖縣西嶼鄉。

網路名人廖老大也率領D2車隊，計有9台保時捷超跑參賽，10日貨運由台中運抵龍門尖山港，11日開貨櫃時，因堆高車油壓系統故障，導致貨櫃跌落，除壓毁一輛市價千萬保時捷右車燈外，還波及另2輛超跑，導致鈑金及尾翼受損，廖老大估計損失2-300萬元。

今日一開賽，廖老大之子廖洋領先開跑，副駕駛座為女性 卻在西嶼濱海道路下坡處疾駛過彎，無法即時拉回，擦撞右側護欄，旋即方向盤失控，撞往對向護欄，過程中差點衝撞路旁工作人員，還好工作人員即時閃避，立即趨前查看跑車內部人員傷勢，所幸駕駛無恙，女性副駕駛則手臂擦傷，送醫後已無大礙。

澎湖伯盃超跑菁英公路賽，由貴賓們揮旗正式展開。（記者劉禹慶攝）

澎湖伯盃超跑菁英公路賽，由貴賓們揮旗正式展開。（記者劉禹慶攝）

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