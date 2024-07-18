在小紅書發文喊「從中國台灣來北京啦」？迷客夏總部火速聲明切割

「迷客夏」近日在中國社群平台「小紅書」發文，並寫下引發熱議「中國台灣」等內容，讓台灣總部火速發切割聲明。（圖擷取自中國小紅書、「迷客夏Milksha」粉專，本報合成）

2024/07/18 18:19

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有民眾發現，知名手搖飲店「迷客夏」疑為進軍中國市場，特別在在中國社群平台「小紅書」發文，並且寫下「Milksha從中國台灣來北京啦」，引發熱烈討論。對此，業者今（18）日下午緊急發布切割聲明，強調迷客夏總部早在2019年退出中國市場，已經和中國迷客夏無任何經營往來，彼此也互不隸屬。

據了解，迷客夏今年進軍中國北京開店，並在小紅書設立一支名為「迷客夏Milksha」的官方帳號。有眼尖的網友發現，該帳號的置頂貼文裡面，以簡體字寫著「Milksha從中國台灣來北京啦～」等內容，發文地點則在江蘇，畫面被截圖轉載到台灣社群，引發熱烈討論。不過目前該文章的內容，已將「中國台灣」改成「北京首店」。

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對此，迷客夏今日下午緊急在官網、所有社群帳號發布最新聲明稿，火速切割與該帳號的關係，「迷客夏總部（迷客夏國際股份有限公司）於2019年後即退出中國大陸市場，且與迷客夏中國即無任何經營往來，互不隸屬。如有不實指涉和傳言，影響迷客夏商譽，迷客夏總部將依法追訴。」

另外，5年前因香港一芳水果茶表態「一國兩制」，甚至還有多家發跡於台灣的知名連鎖手搖飲業者向中國輸誠，導致台灣和中國爆發手搖飲之亂。就在當時，迷客夏被台灣網友挖出，曾在中國微信自稱「來自中國台灣台南」，引發軒然大波，但事後另有人研究指出，是因台灣迷客夏商標遭中國人搶先註冊導致，並非台灣總部所為。

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