熱到爆！消暑付代價 北斗知名冰店喊漲

良古早味剉冰將調漲冰品價格。（記者顏宏駿攝）

2024/07/18 15:31

〔記者顏宏駿／彰化報導〕吃冰消暑也要多付出代價了！入夏以來，台灣各地頻創高溫，冰店生意強強滾，但北斗鎮知名的「良古早味黑糖剉冰」，因冰塊、砂糖等多項原物料漲價，從本月15日起調漲多項冰品價格，最熱賣的黑糖剉冰（5種料）從原本的50元，調漲到60元。

位於北斗中華路的「良古早味黑糖剉冰」是當地老字號的冰品店，每到假日大排長龍，遊客到北斗吃肉圓，總不忘來一碗黑糖剉冰。24年前剛創店時，一碗只賣30元，但隨著原物料及油、電雙漲，曾經歷3次的調價，如今漲到60元。

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負責人謝正良說，今年以來，砂糖和黑糖（20公斤／袋）從1200元漲到1800元，疫情期間漲最多的是穀物類（紅豆、綠豆、大豆），平均漲幅約20%，紙容器、塑膠容器和剉冰用冰角都漲了20%，電價和工資也漲價。

他說，疫情期間漲最凶，那時候就已經醞讓漲價，希望疫情過後能回跌，但各項原物料只看漲，不看跌。

謝正良表示，原料料大漲，生意卻越來越難做，北斗鎮原本有明道大學的學生支撐，現在已沒有大學生，只能靠假日的遊客撐住業績，漲價是不得已的決定。

他說，24年前剛創店時，定價一碗黑糖剉冰是30元，當時是比照北斗街1杯綠茶才15至20元、珍奶30元、雞排35元，但現在綠茶35元、珠奶60元、雞排70元。

良古早味剉冰冰品價格將調整10元。（記者顏宏駿攝）

良古早味剉冰將調漲冰品價格，價格將從50元漲到60元。（記者顏宏駿攝）

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