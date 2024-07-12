選物店、市集 旗山糖廠好玩又好買

台糖公司旗山糖廠商店街重新招商，是遊客旅遊東高雄好玩好買的新據點。 （台糖提供）

2024/07/12 05:30

〔記者蘇福男／旗山報導〕台糖公司旗山糖廠商店街重新招商，除有冰店、糖葫蘆、日式選物店、咖啡館，和販售在地農特產店鋪，並有文創市集、手作工坊，是遊客旅遊東高雄好玩好買的新據點。

台糖表示，配合市府打造「東九道之驛－旗糖農創園區」，旗山糖廠整修和改造舊有的紅磚倉庫，使其轉變為農創園區的一部分，精心修復的建築，不僅保留原始工業風貌，也展示現代設計的創新概念，成為吸引遊客的一大亮點。

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旗山糖廠近期並翻修製糖工廠，展示過去製糖的輝煌歷史，工廠內的機械聲、工人的忙碌身影，構成一幅生動的工業畫卷，製糖工廠的故事，如同一部關於工業發展和社會進步的史詩，目前已開放民眾參觀。

旗山糖廠的商店街重新招商，最具代表性的店家當屬台糖旗山冰店，不僅販售各式令人懷念的古早味冰品，並將推出全新包裝的冰棒，帶給遊客更多驚喜。

台糖說，此次招商店家計有糖葫蘆、日式選物店、咖啡館和販售在地農特產店鋪，並有文創市集、手作工坊，還有店家安排廠區導覽活動，帶領顧客深入了解當地生產過程和文化歷史。

旗山糖廠商店街目前仍有二間空屋持續招租中，台糖歡迎有志開設特色店鋪的商家加入行列。

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