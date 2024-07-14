梅山竹坑溪步道 峭壁、瀑布景觀豐富

梅山竹坑溪步道是消暑好去處。（記者王善嬿攝）

2024/07/14 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕炎炎夏日消暑好去處，嘉義縣梅山鄉瑞峰村竹坑溪步道重新整修後開放，沿途可欣賞多條瀑布，其中龍宮瀑布有「嘉義版太魯閣」之稱，屬懸谷形瀑布，大雨後瀑布傾瀉而下，水花四濺，遊客穿越岩壁與瀑布間，清涼又消暑。

龍宮瀑布穿過崖壁 水濂洞驚豔

阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽表示，竹坑溪步道為沿著竹坑溪谷而行的步道，全長三．三公里，單趟步行約須二．五小時，沿途可欣賞龍宮、雷音、生毛樹等大小瀑布，尤其龍宮瀑布上段為圓壺狀岩石地形，溪水沖蝕形成一道狹長的天然岩洞，水瀑穿過崖壁形成水濂洞，氣勢磅礡，曾獲美國史密森尼學會發行的《Smithsonian》雜誌選為台灣七大絕美瀑布之一。

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瑞峰村竹坑溪步道以優美蜿蜒的森林步道，以及多座橋梁跨越峽谷、峭壁、瀑布等豐富景觀聞名，全線高低落差約三七五公尺，去年重新整修八、九號吊橋及全線步道後開放，最近天氣炎熱，吸引親子健行踏青消暑氣。

陳榮欽說，遊客反映竹坑溪步道第十號橋面有安全疑慮，十六日將全段封閉進行十號橋修繕，工期一天，隔天即可全段開放。

竹崎觀音瀑布 15至17日免費入園

此外，竹崎鄉文峰村觀音瀑布慶祝重新開放一週年，十五日起至十七日免費入園。營運團體觀音瀑布社區產業合作社經理劉建興說，暑假期間，逢雨季水量豐沛，觀音瀑布景色壯麗，平日入園數約三、四百人，假日達一千多人，周邊聰田製茶廠、金獅紙寮竹藝工坊規劃製茶、品茗、手作竹工藝等體驗，很受歡迎。

梅山竹坑溪步道龍宮瀑布水濂洞令人驚豔。（記者蔡宗勳攝）

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