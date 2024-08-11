大學考試分發入學8/15放榜 考分會：志願表印製不全不影響考生

大學考試分發入學8月15日放榜，考分會表示，志願表下載印製不全，不會影響考生的志願。（取自考分會官網）

2024/08/11 15:03

〔記者林曉雲／台北報導〕113學年大學考試分發入學將於8月15日上午9時放榜，大學考試入學分發委員會表示，共有61校、1839個系組參與招生，共提供3萬7264個名額，已有3萬7069名考生完成志願登記，8月15日上午9時公布錄取結果，並開放網路查詢。

考分會表示，因113學年度分發志願表部份學校簡稱印製不全，主要係因為資料庫編碼轉換影響，考生完成登記志願後下載之分發志願表所載之部份學校簡稱印製不全（若簡稱超過2個字，第3個字起將被截掉），但登記志願系統中選填志願畫面均顯示校系全稱，無混淆之疑慮，考生送出之志願亦不受影響，考生若需完整簡稱之志願表，可於8月15日後將原志願表或身分證明文件Email至本會信箱（uac@mail.ncku.edu.tw），註明申請更換完整版。

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而因今年分發入學招生名額較去年減少5215人、減幅約12.3％，升學輔導專家推估，錄取率估比去年96.14％略低。

大學分發入學有160種採計組合（可參採分科測驗、學科能力測驗、術科測驗），最低登記標準落在「英文、數學A、數學甲」及「英文、數學B、物理」這兩個採計組合，3科合計25級分就可登記。

考分會表示，4日已截止登記志願，共有3萬7069名考生完成登記，8月15日上午9時將於考分會網站公布錄取結果，屆時也將提供最低錄取成績、錄取人數等數據，如有任何疑問，可電洽考分會06-2362755。

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