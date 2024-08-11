蘆洲真有結界？ 隔一條街往三重「晴天VS大雨」 當地人讚：是寶地

站在三重、蘆洲交界處，往三重方向那頭下著滂沱大雨，而往蘆洲的方向卻還是大晴天。（圖片擷取自臉書粉專：我是蘆洲人 LoveLuzhou）

2024/08/11 15:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日台灣受低壓帶影響，天氣較不穩定，午後時常發生短暫雷陣雨。不過，近日有名網友在臉書粉專發布一則影片，表示在三重、蘆洲的交界處上，明明連著同一條馬路，往三重的方向下著滂沱大雨，而往蘆洲方向卻是一片晴朗，也讓網友們讚嘆，「原來朋友說蘆洲有結界是這麼一回事！」。

臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」近日發布了一則影片，當中可以看見，位於新北市三重、蘆洲交界處的中山一路、永安北路路口，呈現「乾溼分明」的情形，往三重方向那頭下著滂沱大雨，而當影片鏡頭帶往蘆洲的方向時，卻發現竟然還是大晴天，且還有微微的太陽光，讓許多將通往三重的騎士趕緊停在騎樓穿上雨衣，也讓粉專笑喊，「就說蘆洲有結界！」

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後引起熱議，許多網友羨慕大喊：「這是天堂跟地獄的分界線嗎」、「乾濕分離」、「你們蘆洲好強」、「超好笑我路過還在想為什麼蘆洲沒下雨，回到家地面都濕的」、「原來朋友說蘆洲有結界是這麼一回事」。

也有不少當地人透露，「我住蘆洲10幾年，真的一直覺得蘆洲有防護罩，每次只要一到蘆洲就是沒有雨，但離開蘆洲就是有雨，屢試不爽」、「之前在別的地方下雨，回到蘆洲只有我一人穿雨衣」、「真的！！蘆洲是寶地，常常到處在下雨，蘆洲都沒下，推推」、「正常啦，台北下大雨，蘆洲大太陽」、「真的，有個很強大的無形結界」、「我多年前就覺得很神奇，沒想到大家也都是這樣覺得」、「離開蘆洲才需要問其他地方有沒有下雨」、「其他地方下雨，蘆洲不一定有下，但是蘆洲下其他地方肯定躲不了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法