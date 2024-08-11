8/12郁婷日！慶祝奧運拳擊摘金 新北輕軌、場館祭優惠措施

新北市長侯友宜表示，連同加碼在內，林郁婷可獲得570萬元獎金。（記者董冠怡攝）

2024/08/11 16:22

首次上稿07:07

更新時間16:22（新增議員建議）

〔記者董冠怡／新北報導〕我國拳后、新北女兒林郁婷今天為台灣拚出史上首面奧運女子拳擊金牌，市府在一樓大廳舉辦直播派對，全程觀戰的市長侯友宜說，林郁婷無懼挑戰拿下「勇者金牌」，讓惡意詆毀者閉嘴，也宣布針對市內輕軌、部分場館祭出優惠措施，還要在公共托播平台、車站公共場所廣告，感謝她的長期付出。

請繼續往下閱讀...

侯友宜表示，林郁婷一路走來非常辛苦，她用十五年的血與淚拚出台灣之傲、新北之光的榮耀，這面獎牌堪稱「勇者金牌」，象徵無懼挑戰，也讓所有惡意詆毀她的人全部「惦惦」。

侯友宜指出，她先前已拿過亞錦賽、亞運、世錦賽金牌，今天再拿一面奧運金牌，成功完成「金牌大滿貫」，晉升世界拳后，除了原本金牌可獲270萬元獎金，市府再加碼300萬元，總共將發出570萬元。

侯友宜說，為了慶祝林郁婷摘金，將今年8月12日設為郁婷日，安坑輕軌、淡海輕軌免費搭乘一天；全市16座國民運動中心游泳池、健身中心及新北市的博物館至8月18日止，為期一週免費。

此外，侯友宜提到，公共托播平台及車站公共場所廣告，將向林郁婷說聲感恩，「台灣與新北的女兒，感謝你為這塊土地付出，了不起。」也謝謝林郁婷的媽媽廖秀蘭、教練與團隊持續支持、鼓勵，幫助她走過這條最寂寞的路。

選區涵蓋淡海輕軌的國民黨籍市議員陳偉杰推測，輕軌部分僅開放1天免費搭乘，可能是考慮到近日審計報告點出效益不佳；被問到是否希望市府延長優惠期限，他認為，可能還是要先衡酌整體營運狀況比較合適。另，摘金相關優惠措施立意良善，不過仍盼將焦點回歸到選手培育、獎金補助和退役後未來生涯規劃，中央、地方應共同討論，而非單純慶祝。

選區包含安坑輕軌行駛的民進黨籍市議員陳乃瑜表示，市府局處常說「乘客是養出來的」，免費搭乘是好意，但僅一天誠意不足有點可惜，呼籲比照其他場館優惠7天，同時藉此增加安坑輕軌的可近性，吸引民眾搭乘，一試成主顧，進而提升載客運量、爭取輕軌機廠設站機會，讓機廠附近居民無須再跨越隧道至雙城站搭車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法