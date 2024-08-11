可疑公司再+1！「蒔間」去年突更名 大選前3個月收柯文哲千萬元！

柯文哲近日遭爆政治獻金金流有問題，繼木可、時樂、尼奧之後，現在又爆出收到柯文哲大選期間千萬宣傳費的「蒔間公司」也相當可疑。（資料照）

2024/08/11 19:54

相關新聞請見︰

柯文哲風波不斷？「蒔間」公司3個月拿千萬宣傳費 官網粉專超陽春

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近日不僅被爆出總統大選期間有大量政治獻金流入「木可公關」，在政治獻金申報上也身陷申報不實疑雲。繼承辦造勢的「時樂」、「尼奧」之後又有公司被點名，就是去年7月才變更公司名稱，短短3個月內拿到柯文哲競選宣傳費總計1千萬的「蒔間」公司，再引網路熱議。

請繼續往下閱讀...

柯文哲近日遭爆金流有問題，現在又爆出收到柯文哲大選期間千萬宣傳費的蒔間公司也相當可疑。根據台灣公司網刊載的資訊，該公司業務範圍涵蓋室內裝潢、室內輕鋼架工程、門窗安裝、廚具和衛浴設備安裝、不動產買賣、一般廣告服務、藝文服務、農產品零售、花卉零售、產品設計等，橫跨多個領域。

該公司原名為「軍宇國際」，於2017年4月成立，5年後適逢2024總統選戰，該公司突然在去年7月更名為「蒔間」。改完名後沒多久，就在去年10月開始接到來自柯文哲的大筆金流，連續3個月入帳總計千萬元（10月份700萬、11月份2百萬、12月份1百萬）。弔詭的是，有媒體致電該公司，總機自介竟然是「利安達會計師事務所」，並非事主蒔間，總機還說「非上班時間無人接聽」，故無從詢問相關細節。

另外，律師林智群今天（11日）PO文指出，蒔間公司的官方臉書粉專才3個追蹤者，忍不住調侃這樣毫無知名度的公司卻能在去年10月開始連續3個月拿到民眾黨總計千萬的宣傳費，「厲害厲害！民眾黨真有錢。」財經專家徐嶔煌在林智群該篇貼文底下留言補充，「要修正一下，我昨天在某台節目上講的時候，只有1個追蹤者，3個是錄影播出後增加2個。」林智群則回應，「看起來很像把政治獻金洗出去的樣子欸！」

經本報查詢，蒔間公司的臉書粉專截至11日晚間7點增加為4名追蹤者，過去完全沒有貼文，簡介稱「我們認為在有限的時間內透過良好的溝通方式，尋找合作的最好起點，創造最大價值。時間對你來說很寶貴，對我們也是。」

網友紛紛嘲諷，「蒔間就是金錢」、「『有限的時間……創造最大價值』，3個月收1000萬，有夠猛」、「感覺就是把錢到處亂塞，是有多急？」、「只能說他們真敢」、「蒔間真的很寶貴」、「政治不難，洗錢而已」、「又是一家空殼公司」、「小草的錢真好花」、「果然是效益很高的公司」。有鄉民還特地找到利安達會計師事務所的資訊，發現聯絡電話與蒔間公司完全一樣，但地址不同，利安達位於台北市大安區，蒔間顯示位置則在台北市松山區。

截至11日晚間7點，蒔間公司臉書粉專僅4名追蹤者。（圖翻攝自蒔間公司臉書粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法