柯文哲政治獻金涉申報不實》民眾黨稱帳務處理瑕疵 林右昌：別東扯西扯

民眾黨主席柯文哲被質疑總統大選政治獻金申報不實，柯妻陳佩琪也坦承用兒子名字開公司，爭議連環爆。民進黨秘書長林右昌昨呼籲，民眾黨應該面對，不要東扯西扯。（記者廖振輝攝）

2024/08/11 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨主席柯文哲被質疑總統大選政治獻金申報不實，柯妻陳佩琪也坦承用兒子名字開公司，爭議連環爆。民進黨立委林俊憲批評，民眾黨昨表示有三筆申報資料經查為「帳務處理瑕疵」，但多出的這三筆若是填錯，當初怎麼會拿得出憑證？民進黨秘書長林右昌呼籲，民眾黨應該面對，不要東扯西扯。

林俊憲：盼能拿出支出相符憑證

民眾黨今年向監察院申報三筆今年總統大選支出，付出款項給時樂、尼奧兩業者，總金額達九一六萬餘元；但時樂、尼奧兩家公司九日表示，清查並無這三筆款項，引發輿論質疑民眾黨「做假帳」。民眾黨昨致歉，坦承有三筆申報資料為「帳務處理瑕疵」。

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林俊憲批評，根據監察院「政治獻金申報準則」第廿一條，所有申報支出都須要有支出憑證，否則不予申報。民眾黨是當大家都沒選舉過？這三筆若是填錯，民眾黨當初怎麼會拿得出憑證？

林俊憲說明，依照會計科目不同，可能是發票、收據、車票、租賃契約等，但要有一張確實付過這筆錢的證明，造冊編號填在支出明細表，並將清冊保管五年。林表示，憑證一定在民眾黨手上，找出來需要那麼久的時間嗎？盼民眾黨能拿出當時申報這三筆、金額剛好是九一六萬四三一一元的支出憑證，「否則就精彩了」。

郭國文：柯文哲是做賊喊抓賊

民進黨立委郭國文則諷刺說，柯文哲上月才批評藍綠政治獻金是「一群騙子」，原來是「做賊喊抓賊」，示範什麼叫毫無證據的潑糞。

此外，柯妻陳佩琪目前是台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任，具公務員身分，依法不得兼職，她卻在前天主動跳出來道歉，指用「別人」名字開公司，不知有違法疑慮，已託人撤銷公司，事後有名嘴指這個「別人」是她的兒子。

陳佩琪昨在臉書發文坦承有犯意，卻稱開公司要弄個讓人不明就裡的名字，這樣超思就可賣蛋，小吃店也可賣快篩。林右昌昨出席「台灣原住民族正名三十週年」活動時受訪表示，這是民眾黨黨內的問題，應該由民眾黨回應，社會自有公評；林也強調，民眾黨應自己面對問題，不要東扯西扯其他議題，相信民眾眼睛是雪亮的，大家會做判斷。

賴瑞隆：陳佩琪轉移焦點 觀感更差

民進黨立委賴瑞隆也說，陳佩琪以轉移焦點的方式打模糊戰，社會觀感反而更差，讓人懷疑其中是否有不可告人的問題；這種毫無誠意的道歉，也折損民眾黨的社會誠信，是負面處理的示範，秉持誠實才是上策。

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