政治獻金申報不實 民眾黨致歉 黃珊珊：帳務出錯問題嚴重

民眾黨不分區立委黃珊珊表示，黨部正在查對帳務，這種錯誤不應該發生。（記者盧賢秀攝）

2024/08/11 05:30

〔記者李文馨、盧賢秀、黃美珠／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近日遭指總統大選政治獻金申報不實、做假帳，更有廠商出面指未收到申報的款項。對此，民眾黨昨透過聲明致歉，表示有三筆申報資料經查為「帳務處理瑕疵」，將盡快補正；柯也承諾，團隊在確實釐清之後，會給社會與支持者清楚的說明。

3筆916萬廠商沒收到 盡快補正

民眾黨不分區立委黃珊珊昨天到基隆參香，受訪時表示，前天才知道這件事，對廠商很抱歉，相關公司的發票、匯款很清楚，這個錯誤不應該發生，是滿嚴重的問題，是不是忙中有錯，黨部會盡速釐清，妥善處理，她相信沒有必要去做任何虛偽不實的事。

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時樂公司負責人戴利玲九日指出，民眾黨政治獻金申報資料中的一一二年十二月廿日五百萬元宣傳廣告費，並非公司承接業務；名嘴康仁俊指出，另一業者「尼奧」清查後發現也未收到申報資料中的兩筆款項，這三筆合計九一六萬四三一一元。

民眾黨昨聲明，上述款項經查為帳務處理瑕疵，此次總統大選柯文哲競選專戶收到近十八萬筆的小額募款，委請會計師核對，耗費相當多人力、時間，發生此錯誤，他們深表歉意，為昭公信，團隊將會再次全面清查帳目憑證，再依規範，重新向監察院申請補正資料。

柯：重新清查帳目 釐清後說明

柯文哲昨天上午前往新竹縣出席台灣民眾黨新竹黨部活動時表示，下午一點就開始查帳。柯隨後發文表示，他非常嚴肅的面對，下午找回全部經手帳目的同仁與委託的會計師，重新清查帳目與相關憑證，「團隊在確實釐清之後，會給社會與支持者清楚的說明。」

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