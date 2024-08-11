揭柯文哲競選經費爭議關鍵人物！吳靜怡：黃珊珊、李文宗出來說明

民眾黨主席柯文哲、立委黃珊珊去年發表第三波競選小物暨競選官網開箱記者會，親自當模特兒穿搭上陣。（資料照）

2024/08/11 09:48

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲近日被揭露總統大選期間涉及多筆可疑金流，不僅有大筆政治獻金流入「木可公關行銷公司」、在政治獻金申報上也遭外界質疑「做假帳」。政治評論員吳靜怡今日在臉書發文直指，真正有問題是民眾黨立委黃珊珊、柯文哲老友兼私人基金會董事長李文宗倆人才是會計作帳的關鍵魔法。

有關柯文哲政治獻金流向疑雲，時樂公司9日表示遭灌水500萬元帳務，但實際上未承接該業務；康仁俊指出，另一業者「尼奧」清查後發現也未收到申報資料中的2筆款項，這3筆合計916萬4311元。對此，民眾黨昨發布聲明致歉，並表示這3筆政治獻金申報資料經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。

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吳靜怡今日在臉書發文指出，到底誰是柯文哲競選總部的新竹市長高虹安？行貪污之念，進行圖利之便？「木可公關」、「尼奧時樂」正好是柯友友和珊友友，這是競辦眾人皆知的事實，只是沒想到兩間的收益加起來能夠破億，更別說，1間裝潢公司也是能報帳千萬。

吳靜怡透露，很多人都炸鍋了，尤其是勞心、勞力的黨工們和志工，平常看這些人臉色，結果連那對夫妻也領這麼多。民眾黨現在刻意製造要抓內鬼，大可不必了，因為真正有問題的就是黃珊珊、李文宗倆人才是會計作帳的關鍵魔法。她抨擊，不要像是高虹安一樣想推給小兔，想要找個掛名競總財務、公司掛名董事長的辦事員李文娟出來背鍋，也不要一直找陳佩琪發文、廠商爆料互推，企圖大量擾亂視聽。

吳靜怡進一步說明，柯文哲競選辦公室的問題憑什麼是「黨部」來做回應和承擔，講難聽一點，秘書長周榆修當時只負責組織，「競選辦公室」的主責應該是黃珊珊，黃珊珊只要拿出「木可公關」、「尼奧時樂」單據發票、請款資料出來好好說明就好；李文宗也只要交代為何能收受「授權金」和過年後有沒有分紅？若有，拿出分紅帳本。

吳靜怡質疑，「木可公關」、「尼奧時樂」金流一定要好好查，搞不好，會不會突然發現這些人脈、金脈跟柯文哲的弊案有些關係人是重疊的。柯文哲已經很幸運，如果再慢一個月，金流若到了智堯公司，今天所有罪過就會是柯那單純無辜的兒子柯傅堯。她強調，柯文哲跟高虹安一樣，都是辦公室的最高決策和負責人，話點到這裡就好。

針對相關質疑，民眾黨發言人戴于文表示，目前仍在清查、核對中，相關問題待釐清後，會再向大家說明。

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